Всего одна свекла и немного сыра: такая закуска производит настоящий фурор

Если хочется удивить гостей чем-то необычным, но при этом не тратить полдня на кухне, я готовлю именно эту закуску. С виду кажется, будто ее подали в хорошем ресторане, хотя на самом деле все делается из самых простых продуктов.
Рецептом поделился автор Дзен-канала "Аймкук".
Ингредиенты:
- свекла запеченная — 2 шт.,
- сыр рикотта — 150 г,
- грецкие орехи и миндаль — 50 г,
- чеснок — 2 зубчика,
- лимон — 1 шт.,
- петрушка — небольшой пучок,
- итальянские травы — пол ч. л.,
- оливковое масло — 2 ст. л.,
- бальзамический соус — по вкусу,
- соль — по вкусу,
- черный молотый перец — по вкусу.
Приготовление
Свеклу заранее запекаю в фольге при температуре 180 градусов примерно 40 минут до мягкости. Остужаю, очищаю и нарезаю максимально тонкими кружочками.
Орехи слегка подсушиваю на сухой сковороде и мелко рублю ножом.
В миске соединяю рикотту, измельченные орехи, чеснок, пропущенный через пресс, итальянские травы, немного лимонной цедры, соль и черный перец.
Все тщательно перемешиваю до однородной массы. На каждый кружочек свеклы выкладываю примерно чайную ложку начинки.
Сверху накрываю вторым кружочком и слегка прижимаю.
Готовую закуску посыпаю мелко нарезанной петрушкой, оставшимися орехами и небольшим количеством лимонной цедры.
Поливаю оливковым маслом, сбрызгиваю лимонным соком и добавляю немного бальзамического соуса.
Перед подачей даю закуске постоять 10 минут, чтобы вкусы полностью раскрылись.
Примерное время приготовления: 1 час
Личный опыт
Рецепт удивительно вкусный, мне нравится в нем абсолютно все, поэтому никаких дополнительных ингредиентов я в него не добавляю!
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