Городовой / Полезное / Всего одна свекла и немного сыра: такая закуска производит настоящий фурор
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
В ТЦ Петербурга падают продажи и снижается посещаемость: покупатели теряют интерес к моллам Новости Петербурга
Синоптики предупреждают: солнце уходит - наслаждайтесь теплом в ближайшие дни Новости Петербурга
Петербургские команды уверенно держатся в тройке лидеров Молодежной футбольной лиги Новости Петербурга
В Петербурге появятся пять новых станций метро - они свяжут три района Новости Петербурга
Российская деревня, в которую съезжаются со всей страны: основана в 1785 году - чем она привлекает туристов Полезное
Теги
Санкт-Петербург Рецепты Туризм Прогноз погоды Сад-огород
Категории
Вопросы о Петербурге Полезное

Всего одна свекла и немного сыра: такая закуска производит настоящий фурор

Опубликовано: 1 июля 2026 17:37
 Проверено редакцией
Всего одна свекла и немного сыра: такая закуска производит настоящий фурор
Всего одна свекла и немного сыра: такая закуска производит настоящий фурор
Городовой ру
Выглядит дорого, а готовится проще простого.

Если хочется удивить гостей чем-то необычным, но при этом не тратить полдня на кухне, я готовлю именно эту закуску. С виду кажется, будто ее подали в хорошем ресторане, хотя на самом деле все делается из самых простых продуктов.

Рецептом поделился автор Дзен-канала "Аймкук".

Ингредиенты:

  • свекла запеченная — 2 шт.,
  • сыр рикотта — 150 г,
  • грецкие орехи и миндаль — 50 г,
  • чеснок — 2 зубчика,
  • лимон — 1 шт.,
  • петрушка — небольшой пучок,
  • итальянские травы — пол ч. л.,
  • оливковое масло — 2 ст. л.,
  • бальзамический соус — по вкусу,
  • соль — по вкусу,
  • черный молотый перец — по вкусу.

Приготовление

Свеклу заранее запекаю в фольге при температуре 180 градусов примерно 40 минут до мягкости. Остужаю, очищаю и нарезаю максимально тонкими кружочками.

Всего одна свекла и немного сыра: такая закуска производит настоящий фурор - image 1
Всего одна свекла и немного сыра: такая закуска производит настоящий фурор - image 1

Орехи слегка подсушиваю на сухой сковороде и мелко рублю ножом.

В миске соединяю рикотту, измельченные орехи, чеснок, пропущенный через пресс, итальянские травы, немного лимонной цедры, соль и черный перец.

Все тщательно перемешиваю до однородной массы. На каждый кружочек свеклы выкладываю примерно чайную ложку начинки.

Сверху накрываю вторым кружочком и слегка прижимаю.

Готовую закуску посыпаю мелко нарезанной петрушкой, оставшимися орехами и небольшим количеством лимонной цедры.

Поливаю оливковым маслом, сбрызгиваю лимонным соком и добавляю немного бальзамического соуса.

Перед подачей даю закуске постоять 10 минут, чтобы вкусы полностью раскрылись.

Примерное время приготовления: 1 час

Личный опыт

Рецепт удивительно вкусный, мне нравится в нем абсолютно все, поэтому никаких дополнительных ингредиентов я в него не добавляю!

Ранее мы писали о том, как приготовить хрустящие пирожки с капустой.

Автор:
Александр Асташкин
Полезное
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью