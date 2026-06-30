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Эти пирожки с капустой исчезают быстрее беляшей: домашние готовы есть их каждый день

Опубликовано: 30 июня 2026 17:37
 Проверено редакцией
Эти пирожки с капустой исчезают быстрее беляшей: домашние готовы есть их каждый день
Эти пирожки с капустой исчезают быстрее беляшей: домашние готовы есть их каждый день
Городовой ру
Готовлю сразу двойную порцию.

Эти пирожки с капустой и фаршем готовятся намного проще классических дрожжевых пирожков, а результат получается просто потрясающим. Тесто после выпечки становится тонким и хрустящим, а начинка остается сочной и очень ароматной.

Рецептом поделилась автор Дзен-канала "Готовим с Калниной Натальей".

Ингредиенты:

Для теста:

  • теплая вода — 200 мл,
  • мука — 500 г,
  • растительное масло — 150 мл,
  • соль — 1 ч. л.,
  • сахар — 1 ч. л.

Для начинки:

  • капуста — 300 г,
  • фарш — 150 г,
  • морковь — 1 шт.,
  • репчатый лук — 2 шт.,
  • томатный соус — 1 ст. л.,
  • чеснок — 2 зубчика,
  • соль — по вкусу,
  • черный молотый перец — по вкусу,
  • желток — 1 шт. для смазывания.

Приготовление

В теплую воду добавляю соль и сахар, хорошо размешиваю до полного растворения. Вливаю масло и постепенно всыпаю просеянную муку.

Замешиваю мягкое эластичное тесто. Заворачиваю его в бумагу для выпечки, кладу в теплую кастрюлю, накрываю крышкой и полотенцем и оставляю отдыхать примерно на 15 минут.

Эти пирожки с капустой исчезают быстрее беляшей: домашние готовы есть их каждый день - image 1
Эти пирожки с капустой исчезают быстрее беляшей: домашние готовы есть их каждый день - image 1

Пока тесто отдыхает, готовлю начинку. Лук мелко нарезаю, морковь натираю на крупной терке, капусту тонко шинкую.

На небольшом количестве масла сначала обжариваю одну луковицу до прозрачности, затем добавляю морковь и через пару минут отправляю капусту. Если капуста суховатая, вливаю немного воды и тушу до мягкости.

На другой сковороде обжариваю вторую луковицу, затем добавляю фарш. Готовлю около 5 минут, после чего добавляю измельченный чеснок, томатный соус, соль и черный перец.

Соединяю мясную смесь с тушеной капустой, хорошо перемешиваю и полностью остужаю начинку.

Тесто делю на небольшие части и формирую пирожки с начинкой. Выкладываю их на противень, застеленный пергаментом и слегка смазанный маслом.

Желток смешиваю с небольшим количеством воды и смазываю поверхность пирожков. Выпекаю в заранее разогретой до 200 градусов духовке примерно 30-35 минут до красивой золотистой корочки.

Примерное время приготовления: 1 час

Личный опыт

Вместо воды в тесто я добавляю молоко. Так пирожки получаются еще нежнее.

Ранее мы писали о том, как приготовить хачапури без духовки.

Автор:
Александр Асташкин
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