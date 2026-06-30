Эти пирожки с капустой исчезают быстрее беляшей: домашние готовы есть их каждый день

Эти пирожки с капустой и фаршем готовятся намного проще классических дрожжевых пирожков, а результат получается просто потрясающим. Тесто после выпечки становится тонким и хрустящим, а начинка остается сочной и очень ароматной.
Рецептом поделилась автор Дзен-канала "Готовим с Калниной Натальей".
Ингредиенты:
Для теста:
- теплая вода — 200 мл,
- мука — 500 г,
- растительное масло — 150 мл,
- соль — 1 ч. л.,
- сахар — 1 ч. л.
Для начинки:
- капуста — 300 г,
- фарш — 150 г,
- морковь — 1 шт.,
- репчатый лук — 2 шт.,
- томатный соус — 1 ст. л.,
- чеснок — 2 зубчика,
- соль — по вкусу,
- черный молотый перец — по вкусу,
- желток — 1 шт. для смазывания.
Приготовление
В теплую воду добавляю соль и сахар, хорошо размешиваю до полного растворения. Вливаю масло и постепенно всыпаю просеянную муку.
Замешиваю мягкое эластичное тесто. Заворачиваю его в бумагу для выпечки, кладу в теплую кастрюлю, накрываю крышкой и полотенцем и оставляю отдыхать примерно на 15 минут.
Пока тесто отдыхает, готовлю начинку. Лук мелко нарезаю, морковь натираю на крупной терке, капусту тонко шинкую.
На небольшом количестве масла сначала обжариваю одну луковицу до прозрачности, затем добавляю морковь и через пару минут отправляю капусту. Если капуста суховатая, вливаю немного воды и тушу до мягкости.
На другой сковороде обжариваю вторую луковицу, затем добавляю фарш. Готовлю около 5 минут, после чего добавляю измельченный чеснок, томатный соус, соль и черный перец.
Соединяю мясную смесь с тушеной капустой, хорошо перемешиваю и полностью остужаю начинку.
Тесто делю на небольшие части и формирую пирожки с начинкой. Выкладываю их на противень, застеленный пергаментом и слегка смазанный маслом.
Желток смешиваю с небольшим количеством воды и смазываю поверхность пирожков. Выпекаю в заранее разогретой до 200 градусов духовке примерно 30-35 минут до красивой золотистой корочки.
Примерное время приготовления: 1 час
Личный опыт
Вместо воды в тесто я добавляю молоко. Так пирожки получаются еще нежнее.
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