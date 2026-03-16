Простой рецепт хачапури без духовки за 30 минут: тесто тонкое, а начинки очень много

Когда хочется чего-то горячего и сытного, но без долгой возни на кухне, выручают хачапури на сковороде.

Тесто получается тонким и нежным, внутри много сочной сырной начинки, а сверху образуется аппетитная румяная корочка. Такие лепёшки съедаются буквально сразу — ещё горячими. Рецептом поделился автор Дзен-канала «Вкусно и полезно».

Ингредиенты:

Для теста:

кефир — 1 стакан (250 мл), сахар — половина чайной ложки, соль — половина чайной ложки, сода — две трети ч. л. (гашёная уксусом), пшеничная мука — около 2,5 стакана.

Для начинки:

творог — 200 г, твёрдый сыр — 150 г, чеснок — 1–2 зубчика по вкусу, свежая зелень — по вкусу.

Приготовление:

Сначала готовлю тесто. В глубокую миску наливаю кефир комнатной температуры, добавляю соль и сахар, перемешиваю. Затем кладу соду, гашёную уксусом.

Сразу начинаю постепенно просеивать муку. Сначала перемешиваю ложкой, а когда тесто становится густым — вымешиваю руками. При необходимости можно добавить 1–2 столовые ложки муки, чтобы тесто получилось мягким и эластичным.

Сформированное тесто собираю в шар, накрываю плёнкой или пакетом и оставляю на столе примерно на 10 минут.

Пока тесто отдыхает, готовлю начинку. В миске смешиваю творог, тёртый сыр и мелко нарезанную зелень. По желанию добавляю измельчённый чеснок.

Отдохнувшее тесто делю на четыре равные части. Каждый кусочек раскатываю в тонкий круг. На одну половину выкладываю начинку, накрываю второй половиной теста и тщательно защипываю края. Получается полукруглая лепёшка, которую слегка прижимаю сверху.

На сковороде разогреваю растительное масло и выкладываю хачапури. На сковороду диаметром 22–24 см обычно помещаются две лепёшки.

Жарю без крышки до румяной корочки с одной стороны, затем аккуратно переворачиваю и подрумяниваю вторую сторону. Она готовится быстрее, поэтому важно не передержать.

Готовые хачапури подаю сразу со сковороды — горячими и ароматными.

Общее время приготовления: около 30 минут.

