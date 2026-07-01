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В Петербурге появятся пять новых станций метро - они свяжут три района

Опубликовано: 1 июля 2026 16:09
 Проверено редакцией
Городовой ру
В Петербурге появятся пять новых станций метро - они свяжут три района
фото legion-media
В Северной столице продолжает расти «коричневая» ветка метро

Петербург продолжает расширять подземку — в Красногвардейском районе запускают подготовку к строительству важного участка.

Уже определено место для будущего выхода из метро, а специалисты взялись за исследования грунта.

Где и зачем проводят изыскания

Предпроектные работы стартовали рядом с садом «Нева», Полюстровским и Большеохтинским проспектами. Геологическая разведка нужна, чтобы грамотно спроектировать участок Красносельско-Калининской линии.

Трасса пройдёт сразу через три района — Центральный, Калининский и Красногвардейский.

Маршрут и ключевые станции

Новый отрезок длиной почти 7 км свяжет строящуюся «Каретную» («Обводный канал — 2») с будущей станцией «Полюстровский проспект — 1». В составе участка запланированы:

  • «Лиговский проспект — 2»;
  • «Знаменская»;
  • «Суворовская-1»;
  • «Смольный»;
  • «Полюстровский проспект — 1» — она станет пересадочной на Кольцевую линию.

Вестибюль «Полюстровского проспекта — 1» собираются возвести на пересечении Пискаревского проспекта и проспекта Металлистов — локация выбрана с учётом пассажиропотоков и удобства пересадок.

Новый участок «коричневой» ветки — крупный шаг для транспортной системы Петербурга. Он не только разгрузит действующие линии, но и сделает доступнее отдалённые районы. Об этом сообщает "РОСБАЛТ"(18+).

Ранее «Городовой» рассказывал, с 2026 года в школах появится новый предмет "Духовно-нравственная культура России".

Автор:
Анастасия Чувакова
Новости Петербурга
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