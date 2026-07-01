В Петербурге появятся пять новых станций метро - они свяжут три района

Петербург продолжает расширять подземку — в Красногвардейском районе запускают подготовку к строительству важного участка.
Уже определено место для будущего выхода из метро, а специалисты взялись за исследования грунта.
Где и зачем проводят изыскания
Предпроектные работы стартовали рядом с садом «Нева», Полюстровским и Большеохтинским проспектами. Геологическая разведка нужна, чтобы грамотно спроектировать участок Красносельско-Калининской линии.
Трасса пройдёт сразу через три района — Центральный, Калининский и Красногвардейский.
Маршрут и ключевые станции
Новый отрезок длиной почти 7 км свяжет строящуюся «Каретную» («Обводный канал — 2») с будущей станцией «Полюстровский проспект — 1». В составе участка запланированы:
- «Лиговский проспект — 2»;
- «Знаменская»;
- «Суворовская-1»;
- «Смольный»;
- «Полюстровский проспект — 1» — она станет пересадочной на Кольцевую линию.
Вестибюль «Полюстровского проспекта — 1» собираются возвести на пересечении Пискаревского проспекта и проспекта Металлистов — локация выбрана с учётом пассажиропотоков и удобства пересадок.
Новый участок «коричневой» ветки — крупный шаг для транспортной системы Петербурга. Он не только разгрузит действующие линии, но и сделает доступнее отдалённые районы. Об этом сообщает "РОСБАЛТ"(18+).
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