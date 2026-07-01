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Беру батон и кусочек сыра — через 10 минут домашние уже стоят с тарелками: эти гренки гораздо лучше бутербродов

Опубликовано: 1 июля 2026 15:13
 Проверено редакцией
Беру батон и кусочек сыра — через 10 минут домашние уже стоят с тарелками: эти гренки гораздо лучше бутербродов
Беру батон и кусочек сыра — через 10 минут домашние уже стоят с тарелками: эти гренки гораздо лучше бутербродов
Городовой ру
Когда хочется приготовить что-то быстрое, вкусное и без лишних хлопот, я всегда вспоминаю этот рецепт.

Самый обычный батон, немного сыра, яйца и чеснок превращаются в аппетитную закуску, которая отлично подходит и к первым блюдам, и для быстрого перекуса.

Рецептом поделился автор Дзен-канала "Ладная кухня".

Ингредиенты:

  • батон — 5 кусочков,
  • яйца — 2 шт.,
  • молоко — 3 ст. л.,
  • твердый сыр — 150 г,
  • чеснок — 2 зубчика,
  • свежая зелень — по вкусу,
  • соль — щепотка,
  • сливочное масло — 10 г.

Приготовление

Батон нарезаю ломтиками толщиной около 2 сантиметров. Сыр натираю на крупной терке.

Беру батон и кусочек сыра — через 10 минут домашние уже стоят с тарелками: эти гренки гораздо лучше бутербродов - image 1
Беру батон и кусочек сыра — через 10 минут домашние уже стоят с тарелками: эти гренки гораздо лучше бутербродов - image 1

Добавляю мелко нарезанную зелень и чеснок, пропущенный через пресс. Хорошо перемешиваю. В отдельной миске взбиваю яйца с молоком и щепоткой соли до однородности.

Разогреваю сковороду, добавляю растительное и сливочное масло. Каждый кусочек батона быстро обмакиваю с двух сторон в яично-молочную смесь.

Выкладываю на разогретую сковороду и обжариваю до красивой золотистой корочки. Переворачиваю гренки и сразу выкладываю сверху сырную начинку.

Накрываю сковороду крышкой и готовлю еще 2 минуты, пока сыр полностью не расплавится. Подаю гренки горячими, пока сыр остается тягучим и особенно вкусным.

Примерное время приготовления: 15 минут

Личный опыт

При желании часть сыра можно заменить натертой ветчиной — получится еще сытнее и ароматнее.

Ранее мы писали о том, как приготовить закуску из огурцов.

Автор:
Александр Асташкин
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