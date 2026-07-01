Беру батон и кусочек сыра — через 10 минут домашние уже стоят с тарелками: эти гренки гораздо лучше бутербродов

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Эти сырные гренки исчезают со стола за 5 минут: что приготовить на завтрак, когда яйца уже надоели

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Секрет тягучего сыра раскрыт: идеальный аджарский хачапури с яйцом — эта лодочка сводит с ума

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Лаваш, яйца и сыр — а получается вкуснее пирожков: эта закуска улетает со стола за минуту

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Яйца по-турецки с овощами и сыром: обычную яичницу после этого рецепта вы больше не захотите

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Салат "Весенний": понадобится редис, яйца и сыр – просто, быстро и вкусно – и на праздник, и на каждый день

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