Беру батон и кусочек сыра — через 10 минут домашние уже стоят с тарелками: эти гренки гораздо лучше бутербродов

Самый обычный батон, немного сыра, яйца и чеснок превращаются в аппетитную закуску, которая отлично подходит и к первым блюдам, и для быстрого перекуса.
Рецептом поделился автор Дзен-канала "Ладная кухня".
Ингредиенты:
- батон — 5 кусочков,
- яйца — 2 шт.,
- молоко — 3 ст. л.,
- твердый сыр — 150 г,
- чеснок — 2 зубчика,
- свежая зелень — по вкусу,
- соль — щепотка,
- сливочное масло — 10 г.
Приготовление
Батон нарезаю ломтиками толщиной около 2 сантиметров. Сыр натираю на крупной терке.
Добавляю мелко нарезанную зелень и чеснок, пропущенный через пресс. Хорошо перемешиваю. В отдельной миске взбиваю яйца с молоком и щепоткой соли до однородности.
Разогреваю сковороду, добавляю растительное и сливочное масло. Каждый кусочек батона быстро обмакиваю с двух сторон в яично-молочную смесь.
Выкладываю на разогретую сковороду и обжариваю до красивой золотистой корочки. Переворачиваю гренки и сразу выкладываю сверху сырную начинку.
Накрываю сковороду крышкой и готовлю еще 2 минуты, пока сыр полностью не расплавится. Подаю гренки горячими, пока сыр остается тягучим и особенно вкусным.
Примерное время приготовления: 15 минут
Личный опыт
При желании часть сыра можно заменить натертой ветчиной — получится еще сытнее и ароматнее.
Ранее мы писали о том, как приготовить закуску из огурцов.