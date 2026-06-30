Один простой соус делает эти огурцы в разы вкуснее привычных малосольных: невозможно оторваться

Огурцы получаются невероятно ароматными, хрустящими и насыщенными по вкусу, а на приготовление уходит совсем немного времени.
Рецептом поделилась автор Дзен-канала "Домохозяйка со стажем Галина".
Ингредиенты:
- огурцы — 1 кг,
- чеснок — 3 зубчика,
- горчица (зернистая или столовая) — 1 ст. л. с горкой,
- зелень укропа, петрушки и чеснока — пол пучка,
- кисло-сладкий острый соус — 1-2 ст. л.,
- соль — 1 ч. л.,
- черный молотый перец — по вкусу.
Приготовление
Огурцы хорошо промываю, срезаю кончики и разрезаю каждый вдоль на четыре части. Перекладываю огурцы в глубокую миску.
Зелень мелко нарезаю. Если есть молодые чесночные стрелки, обязательно добавляю и их — аромат получается еще насыщеннее.
Чеснок натираю на мелкой терке или пропускаю через пресс. Добавляю к огурцам зелень, чеснок и горчицу.
Затем всыпаю соль, немного свежемолотого черного перца и вливаю кисло-сладкий острый соус.
Тщательно перемешиваю руками, слегка сжимая огурцы, чтобы они быстрее пустили сок и равномерно покрылись маринадом.
Оставляю закуску при комнатной температуре примерно на 1 час. После этого огурцы готовы к подаче.
Примерное время приготовления: 1 час 15 минут
Личный опыт
Если под рукой нет кисло-сладкого соуса, заменяю его двумя столовыми ложками сахара или меда — получается ничуть не хуже.
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