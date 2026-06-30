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Один простой соус делает эти огурцы в разы вкуснее привычных малосольных: невозможно оторваться

Опубликовано: 30 июня 2026 06:05
 Проверено редакцией
Один простой соус делает эти огурцы в разы вкуснее привычных малосольных: невозможно оторваться
Один простой соус делает эти огурцы в разы вкуснее привычных малосольных: невозможно оторваться
Городовой ру
Когда начинается сезон шашлыков и свежих овощей, этот рецепт становится одним из лучших.

Огурцы получаются невероятно ароматными, хрустящими и насыщенными по вкусу, а на приготовление уходит совсем немного времени.

Рецептом поделилась автор Дзен-канала "Домохозяйка со стажем Галина".

Ингредиенты:

  • огурцы — 1 кг,
  • чеснок — 3 зубчика,
  • горчица (зернистая или столовая) — 1 ст. л. с горкой,
  • зелень укропа, петрушки и чеснока — пол пучка,
  • кисло-сладкий острый соус — 1-2 ст. л.,
  • соль — 1 ч. л.,
  • черный молотый перец — по вкусу.

Приготовление

Огурцы хорошо промываю, срезаю кончики и разрезаю каждый вдоль на четыре части. Перекладываю огурцы в глубокую миску.

Один простой соус делает эти огурцы в разы вкуснее привычных малосольных: невозможно оторваться - image 1
Один простой соус делает эти огурцы в разы вкуснее привычных малосольных: невозможно оторваться - image 1

Зелень мелко нарезаю. Если есть молодые чесночные стрелки, обязательно добавляю и их — аромат получается еще насыщеннее.

Чеснок натираю на мелкой терке или пропускаю через пресс. Добавляю к огурцам зелень, чеснок и горчицу.

Затем всыпаю соль, немного свежемолотого черного перца и вливаю кисло-сладкий острый соус.

Тщательно перемешиваю руками, слегка сжимая огурцы, чтобы они быстрее пустили сок и равномерно покрылись маринадом.

Оставляю закуску при комнатной температуре примерно на 1 час. После этого огурцы готовы к подаче.

Примерное время приготовления: 1 час 15 минут

Личный опыт

Если под рукой нет кисло-сладкого соуса, заменяю его двумя столовыми ложками сахара или меда — получается ничуть не хуже.

Ранее мы писали о том, как приготовить маринованные перчики.

Автор:
Александр Асташкин
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