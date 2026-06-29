Такие перчики в магазине стоят как деликатес, а дома получаются в разы вкуснее и дешевле: вкуснейшая закуска

Нежная сырная начинка, ароматный маринад с чесноком и зеленью, легкая остринка и сочные перчики создают идеальное сочетание вкусов. Такая закуска отлично подходит как для праздничного стола, так и для семейного ужина.
Рецептом поделилась автор Дзен-канала "Просто с Марией".
Ингредиенты:
- мини-перчики — 500 г,
- творожный сыр — 300 г,
- укроп — 20 г.
- вода — 400 мл,
- яблочный уксус — 1 ст. л.,
- соль — 1 ст. л.,
- сахар — 1 ст. л.,
- острый перец — 1 небольшой стручок,
- чеснок — 3 зубчика,
- петрушка — 3 веточки.
Приготовление
В кастрюлю наливаю воду и довожу ее до кипения. Добавляю соль и сахар, помешиваю до полного растворения.
Кладу нарезанный колечками острый перец, чеснок, нарезанный тонкими пластинками, и веточки петрушки.
Вливаю растительное масло и яблочный уксус, после чего выключаю огонь и оставляю маринад остывать.
Мини-перчики опускаю в кипящую воду и бланширую 3 минуты, чтобы они стали мягче, но сохранили форму. Перекладываю их в дуршлаг и сразу обдаю холодной водой.
Аккуратно срезаю плодоножки, удаляю семена и очищаю перцы внутри. Для начинки смешиваю творожный сыр с мелко нарезанным укропом до однородной массы.
Наполняю каждый перчик сырной начинкой. Перекладываю фаршированные перцы в контейнер с крышкой, полностью заливаю охлажденным маринадом и убираю в холодильник минимум на 12 часов.
Примерное время приготовления: 30 минут + 12 часов на маринование
Личный опыт
Творожный сыр я иногда заменяю на обычный нежирный творог.
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