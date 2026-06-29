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Такие перчики в магазине стоят как деликатес, а дома получаются в разы вкуснее и дешевле: вкуснейшая закуска

Опубликовано: 29 июня 2026 12:31
 Проверено редакцией
Такие перчики в магазине стоят как деликатес, а дома получаются в разы вкуснее и дешевле: вкуснейшая закуска
Такие перчики в магазине стоят как деликатес, а дома получаются в разы вкуснее и дешевле: вкуснейшая закуска
Городовой ру
Эта закуска затмила все салаты на праздничном столе.

Нежная сырная начинка, ароматный маринад с чесноком и зеленью, легкая остринка и сочные перчики создают идеальное сочетание вкусов. Такая закуска отлично подходит как для праздничного стола, так и для семейного ужина.

Рецептом поделилась автор Дзен-канала "Просто с Марией".

Ингредиенты:

  • мини-перчики — 500 г,
  • творожный сыр — 300 г,
  • укроп — 20 г.
  • вода — 400 мл,
  • яблочный уксус — 1 ст. л.,
  • соль — 1 ст. л.,
  • сахар — 1 ст. л.,
  • острый перец — 1 небольшой стручок,
  • чеснок — 3 зубчика,
  • петрушка — 3 веточки.

Приготовление

В кастрюлю наливаю воду и довожу ее до кипения. Добавляю соль и сахар, помешиваю до полного растворения.

Кладу нарезанный колечками острый перец, чеснок, нарезанный тонкими пластинками, и веточки петрушки.

Вливаю растительное масло и яблочный уксус, после чего выключаю огонь и оставляю маринад остывать.

Мини-перчики опускаю в кипящую воду и бланширую 3 минуты, чтобы они стали мягче, но сохранили форму. Перекладываю их в дуршлаг и сразу обдаю холодной водой.

Такие перчики в магазине стоят как деликатес, а дома получаются в разы вкуснее и дешевле: вкуснейшая закуска - image 1
Такие перчики в магазине стоят как деликатес, а дома получаются в разы вкуснее и дешевле: вкуснейшая закуска - image 1

Аккуратно срезаю плодоножки, удаляю семена и очищаю перцы внутри. Для начинки смешиваю творожный сыр с мелко нарезанным укропом до однородной массы.

Наполняю каждый перчик сырной начинкой. Перекладываю фаршированные перцы в контейнер с крышкой, полностью заливаю охлажденным маринадом и убираю в холодильник минимум на 12 часов.

Примерное время приготовления: 30 минут + 12 часов на маринование

Личный опыт

Творожный сыр я иногда заменяю на обычный нежирный творог.

Ранее мы писали о том, как приготовить белорусские колдуны.

Автор:
Александр Асташкин
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