Снаружи колдуны покрываются аппетитной золотистой корочкой, а внутри остаются нежными и сочными. Особенно вкусно подавать их со сметаной и жареным луком.

Рецептом поделился автор Дзен-канала "Шеф-повар Василий Емельяненко".

Ингредиенты:

говяжий фарш — 300 г,

картофель — 200 г,

репчатый лук — 80 г,

чеснок — 1 зубчик,

сливочное масло — небольшой кусочек,

пшеничная мука — 1 ст. л.,

яйцо — 1 шт.,

соль — по вкусу,

черный молотый перец — по вкусу.

Приготовление

Картофель очищаю и натираю на мелкой терке вместе с чесноком и четвертью луковицы.

Хрустящая картофельная корочка и сочная начинка: настоящие белорусские колдуны - image 1

Оставшийся лук мелко нарезаю и обжариваю на сливочном масле до мягкости. Затем соединяю его с говяжьим фаршем, добавляю соль и черный перец, хорошо перемешиваю.

В картофельную массу добавляю муку, половину взбитого яйца, соль и тщательно перемешиваю до однородности.

Разогреваю на сковороде масло. Ложкой выкладываю небольшие картофельные лепешки.

Сверху распределяю немного мясной начинки и закрываю ее еще одним тонким слоем картофельной массы. Обжариваю колдуны на среднем огне с обеих сторон до красивой золотистой корочки.

После этого перекладываю их в форму или на противень и довожу до готовности в разогретой до 180 градусов духовке еще около 5 минут.

Примерное время приготовления: 45 минут

Личный опыт

Вместо картошки я иногда натираю кабачок. Получается вкусно и сочно!

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