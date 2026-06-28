Хрустящая картофельная корочка и сочная начинка: настоящие белорусские колдуны

Снаружи колдуны покрываются аппетитной золотистой корочкой, а внутри остаются нежными и сочными. Особенно вкусно подавать их со сметаной и жареным луком.
Рецептом поделился автор Дзен-канала "Шеф-повар Василий Емельяненко".
Ингредиенты:
- говяжий фарш — 300 г,
- картофель — 200 г,
- репчатый лук — 80 г,
- чеснок — 1 зубчик,
- сливочное масло — небольшой кусочек,
- пшеничная мука — 1 ст. л.,
- яйцо — 1 шт.,
- соль — по вкусу,
- черный молотый перец — по вкусу.
Приготовление
Картофель очищаю и натираю на мелкой терке вместе с чесноком и четвертью луковицы.
Оставшийся лук мелко нарезаю и обжариваю на сливочном масле до мягкости. Затем соединяю его с говяжьим фаршем, добавляю соль и черный перец, хорошо перемешиваю.
В картофельную массу добавляю муку, половину взбитого яйца, соль и тщательно перемешиваю до однородности.
Разогреваю на сковороде масло. Ложкой выкладываю небольшие картофельные лепешки.
Сверху распределяю немного мясной начинки и закрываю ее еще одним тонким слоем картофельной массы. Обжариваю колдуны на среднем огне с обеих сторон до красивой золотистой корочки.
После этого перекладываю их в форму или на противень и довожу до готовности в разогретой до 180 градусов духовке еще около 5 минут.
Примерное время приготовления: 45 минут
Личный опыт
Вместо картошки я иногда натираю кабачок. Получается вкусно и сочно!
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