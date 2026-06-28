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Хрустящая картофельная корочка и сочная начинка: настоящие белорусские колдуны

Опубликовано: 28 июня 2026 15:13
 Проверено редакцией
Хрустящая картофельная корочка и сочная начинка: настоящие белорусские колдуны
Хрустящая картофельная корочка и сочная начинка: настоящие белорусские колдуны
Городовой ру
Колдуны — одно из самых известных блюд белорусской кухни.

Снаружи колдуны покрываются аппетитной золотистой корочкой, а внутри остаются нежными и сочными. Особенно вкусно подавать их со сметаной и жареным луком.

Рецептом поделился автор Дзен-канала "Шеф-повар Василий Емельяненко".

Ингредиенты:

  • говяжий фарш — 300 г,
  • картофель — 200 г,
  • репчатый лук — 80 г,
  • чеснок — 1 зубчик,
  • сливочное масло — небольшой кусочек,
  • пшеничная мука — 1 ст. л.,
  • яйцо — 1 шт.,
  • соль — по вкусу,
  • черный молотый перец — по вкусу.

Приготовление

Картофель очищаю и натираю на мелкой терке вместе с чесноком и четвертью луковицы.

Хрустящая картофельная корочка и сочная начинка: настоящие белорусские колдуны - image 1
Хрустящая картофельная корочка и сочная начинка: настоящие белорусские колдуны - image 1

Оставшийся лук мелко нарезаю и обжариваю на сливочном масле до мягкости. Затем соединяю его с говяжьим фаршем, добавляю соль и черный перец, хорошо перемешиваю.

В картофельную массу добавляю муку, половину взбитого яйца, соль и тщательно перемешиваю до однородности.

Разогреваю на сковороде масло. Ложкой выкладываю небольшие картофельные лепешки.

Сверху распределяю немного мясной начинки и закрываю ее еще одним тонким слоем картофельной массы. Обжариваю колдуны на среднем огне с обеих сторон до красивой золотистой корочки.

После этого перекладываю их в форму или на противень и довожу до готовности в разогретой до 180 градусов духовке еще около 5 минут.

Примерное время приготовления: 45 минут

Личный опыт

Вместо картошки я иногда натираю кабачок. Получается вкусно и сочно!

Ранее мы писали о том, как приготовить настоящие пожарские котлеты.

Автор:
Александр Асташкин
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