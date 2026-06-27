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Эти котлеты невозможно забыть: хрустящая корочка, а внутри — настоящее сливочное чудо

Опубликовано: 27 июня 2026 12:31
 Проверено редакцией
Эти котлеты невозможно забыть: хрустящая корочка, а внутри — настоящее сливочное чудо
Эти котлеты невозможно забыть: хрустящая корочка, а внутри — настоящее сливочное чудо
Городовой ру
Секрет настоящих пожарских котлет раскрыт.

Пожарские котлеты по праву считаются одним из самых известных блюд русской кухни. По легенде, впервые их приготовили в трактире Дарьи Пожарской.

Рецептом поделися автор Дзен-канала "Еда от ШефМаркет".

Ингредиенты:

  • куриное мясо (грудка и мясо с бёдер) — 800 г,
  • корки белого хлеба — 200 г,
  • мякиш белого хлеба — 150 г,
  • репчатый лук — 400 г,
  • сливочное масло — 150 г (замороженное),
  • сливочное масло комнатной температуры — 50 г,
  • жирные сливки — 1 стакан,
  • соль — по вкусу,
  • чёрный молотый перец — по вкусу.

Приготовление

Корки белого хлеба заранее убираю в холодильник, а мякиш заливаю сливками и оставляю размокать.

Лук нарезаю очень мелкими кубиками и обжариваю на небольшом огне до мягкости, не допуская подрумянивания. Затем полностью остужаю.

Эти котлеты невозможно забыть: хрустящая корочка, а внутри — настоящее сливочное чудо - image 1
Эти котлеты невозможно забыть: хрустящая корочка, а внутри — настоящее сливочное чудо - image 1

Куриное мясо мелко рублю ножом или измельчаю максимально крупно. Добавляю соль, перец, подготовленный лук и размоченный хлеб вместе со сливками.

Тщательно вымешиваю фарш руками до однородности, затем несколько раз отбиваю его о рабочую поверхность. Замороженное сливочное масло нарезаю маленькими кубиками и быстро вмешиваю в фарш.

Убираю массу в холодильник примерно на 30 минут. Охлаждённые хлебные корки натираю на крупной тёрке — получается панировка.

Влажными руками формирую продолговатые котлеты и хорошо обваливаю их в хлебной крошке. Снова охлаждаю заготовки около 10 минут.

На сковороде разогреваю сливочное и оливковое масло. Обжариваю котлеты по 3 минуты с каждой стороны до появления аппетитной золотистой корочки.

Перекладываю их в форму и довожу до готовности в духовке при температуре 180 градусов ещё 10 минут. Подаю сразу после приготовления, пока корочка остаётся хрустящей.

Примерное время приготовления: 1 час 20 минут

Личный опыт

В этом рецепте я не добавляю в фарш лук. Люблю подавать такие котлеты с пюре.

Ранее мы писали о том, как приготовить ленивый Наполеон за 15 минут.

Автор:
Александр Асташкин
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