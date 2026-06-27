Эти котлеты невозможно забыть: хрустящая корочка, а внутри — настоящее сливочное чудо

Пожарские котлеты по праву считаются одним из самых известных блюд русской кухни. По легенде, впервые их приготовили в трактире Дарьи Пожарской.
Рецептом поделися автор Дзен-канала "Еда от ШефМаркет".
Ингредиенты:
- куриное мясо (грудка и мясо с бёдер) — 800 г,
- корки белого хлеба — 200 г,
- мякиш белого хлеба — 150 г,
- репчатый лук — 400 г,
- сливочное масло — 150 г (замороженное),
- сливочное масло комнатной температуры — 50 г,
- жирные сливки — 1 стакан,
- соль — по вкусу,
- чёрный молотый перец — по вкусу.
Приготовление
Корки белого хлеба заранее убираю в холодильник, а мякиш заливаю сливками и оставляю размокать.
Лук нарезаю очень мелкими кубиками и обжариваю на небольшом огне до мягкости, не допуская подрумянивания. Затем полностью остужаю.
Куриное мясо мелко рублю ножом или измельчаю максимально крупно. Добавляю соль, перец, подготовленный лук и размоченный хлеб вместе со сливками.
Тщательно вымешиваю фарш руками до однородности, затем несколько раз отбиваю его о рабочую поверхность. Замороженное сливочное масло нарезаю маленькими кубиками и быстро вмешиваю в фарш.
Убираю массу в холодильник примерно на 30 минут. Охлаждённые хлебные корки натираю на крупной тёрке — получается панировка.
Влажными руками формирую продолговатые котлеты и хорошо обваливаю их в хлебной крошке. Снова охлаждаю заготовки около 10 минут.
На сковороде разогреваю сливочное и оливковое масло. Обжариваю котлеты по 3 минуты с каждой стороны до появления аппетитной золотистой корочки.
Перекладываю их в форму и довожу до готовности в духовке при температуре 180 градусов ещё 10 минут. Подаю сразу после приготовления, пока корочка остаётся хрустящей.
Примерное время приготовления: 1 час 20 минут
Личный опыт
В этом рецепте я не добавляю в фарш лук. Люблю подавать такие котлеты с пюре.
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