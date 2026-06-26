Вместо сложных пирожных готовлю ленивый Наполеон: 15 минут — и все думают, что я готовил часами

3 ингредиента — и у вас десерт как из кондитерской.

Всего 3 ингредиента и 15 минут активного времени — и у вас готов нежнейший десерт без выпечки и сложной возни. Этот ленивый Наполеон получается мягким, сливочно-карамельным и очень вкусным.

Рецептом поделился автор Дзен-канала "Совет да еда".

Ингредиенты:

сметана — 300 г,

слоёное печенье — 230 г,

варёное сгущённое молоко — 150 г.

Приготовление

Сметану беру густую (лучше 25%) и смешиваю с варёным сгущённым молоком до однородного крема. Взбивать не нужно — достаточно венчика, чтобы крем остался густым и не стал жидким.

Вместо сложных пирожных готовлю ленивый Наполеон: 15 минут — и все думают, что я готовил часами - image 1

Печенье ломаю прямо руками и постепенно добавляю в крем, перемешивая. Консистенцию регулирую по густоте: как только масса становится плотной, больше печенье не добавляю.

Получившуюся массу накрываю и убираю в холодильник примерно на 2 часа, чтобы печенье пропиталось и десерт стабилизировался.

После охлаждения формирую небольшие шарики и выкладываю на тарелку.

Сверху можно украсить тёртым шоколадом, какао или кокосовой стружкой — получается ещё вкуснее.

Примерное время приготовления: 15 минут + 2 часа на охлаждение

Личный опыт

Если подготовленную смесь сразу отправить в холодильник, то она начнёт застывать и печенье перестаёт пропитываться. Поэтому я оставляю смесь при комнатной температуре на 30 минут, а уже потом кладу в холодильник.

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