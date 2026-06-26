Вместо сложных пирожных готовлю ленивый Наполеон: 15 минут — и все думают, что я готовил часами

Всего 3 ингредиента и 15 минут активного времени — и у вас готов нежнейший десерт без выпечки и сложной возни. Этот ленивый Наполеон получается мягким, сливочно-карамельным и очень вкусным.
Рецептом поделился автор Дзен-канала "Совет да еда".
Ингредиенты:
- сметана — 300 г,
- слоёное печенье — 230 г,
- варёное сгущённое молоко — 150 г.
Приготовление
Сметану беру густую (лучше 25%) и смешиваю с варёным сгущённым молоком до однородного крема. Взбивать не нужно — достаточно венчика, чтобы крем остался густым и не стал жидким.
Печенье ломаю прямо руками и постепенно добавляю в крем, перемешивая. Консистенцию регулирую по густоте: как только масса становится плотной, больше печенье не добавляю.
Получившуюся массу накрываю и убираю в холодильник примерно на 2 часа, чтобы печенье пропиталось и десерт стабилизировался.
После охлаждения формирую небольшие шарики и выкладываю на тарелку.
Сверху можно украсить тёртым шоколадом, какао или кокосовой стружкой — получается ещё вкуснее.
Примерное время приготовления: 15 минут + 2 часа на охлаждение
Личный опыт
Если подготовленную смесь сразу отправить в холодильник, то она начнёт застывать и печенье перестаёт пропитываться. Поэтому я оставляю смесь при комнатной температуре на 30 минут, а уже потом кладу в холодильник.
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