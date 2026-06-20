Без грамма муки, а пышнее обычных: банановые оладьи без вреда для фигуры

Обычная овсянка и один спелый банан легко превращаются в невероятно вкусные оладьи.

Они получаются пышными, ароматными и прекрасно пропекаются внутри. Банан даёт натуральную сладость и насыщенный аромат, а овсяные хлопья делают выпечку более сытной.

Рецептом поделился автор Дзен-канала "Хорошая кухня".

Ингредиенты:

овсяные хлопья — 200 г,

банан — 1 шт.,

яйца — 2 шт.,

молоко — 100 мл,

сахар — 2 ст. л.,

соль — пол ч. л.,

разрыхлитель — 1 ч. л.

Приготовление

Банан очищаю и разминаю вилкой. Полностью превращать его в пюре не нужно.

Без грамма муки, а пышнее обычных: банановые оладьи без вреда для фигуры - image 1

Овсяные хлопья измельчаю до состояния муки с помощью кофемолки или блендера. В глубокой миске соединяю банан, яйца, овсяную муку, сахар, соль и разрыхлитель.

Постепенно вливаю молоко и перемешиваю до получения густого теста. Оставляю массу на 15 минут. За это время овсянка впитает влагу, набухнет и тесто станет более плотным.

На сковороде разогреваю немного масла. Огонь делаю минимальным. Ложкой выкладываю небольшие порции теста, формируя аккуратные оладьи.

Накрываю сковороду крышкой и готовлю примерно 4-5 минут до появления золотистой корочки. Затем переворачиваю оладьи и обжариваю вторую сторону уже без крышки.

Готовые оладьи перекладываю на тарелку. При необходимости добавляю масло и готовлю следующую партию.

Примерное время приготовления: 30 минут.

Личный опыт

Мне особенно нравится подавать такие оладьи с натуральным йогуртом. Получается настолько вкусно, что обычные оладьи с мукой после этого готовить уже не хочется.

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