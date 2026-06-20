Без грамма муки, а пышнее обычных: банановые оладьи без вреда для фигуры

Они получаются пышными, ароматными и прекрасно пропекаются внутри. Банан даёт натуральную сладость и насыщенный аромат, а овсяные хлопья делают выпечку более сытной.
Рецептом поделился автор Дзен-канала "Хорошая кухня".
Ингредиенты:
- овсяные хлопья — 200 г,
- банан — 1 шт.,
- яйца — 2 шт.,
- молоко — 100 мл,
- сахар — 2 ст. л.,
- соль — пол ч. л.,
- разрыхлитель — 1 ч. л.
Приготовление
Банан очищаю и разминаю вилкой. Полностью превращать его в пюре не нужно.
Овсяные хлопья измельчаю до состояния муки с помощью кофемолки или блендера. В глубокой миске соединяю банан, яйца, овсяную муку, сахар, соль и разрыхлитель.
Постепенно вливаю молоко и перемешиваю до получения густого теста. Оставляю массу на 15 минут. За это время овсянка впитает влагу, набухнет и тесто станет более плотным.
На сковороде разогреваю немного масла. Огонь делаю минимальным. Ложкой выкладываю небольшие порции теста, формируя аккуратные оладьи.
Накрываю сковороду крышкой и готовлю примерно 4-5 минут до появления золотистой корочки. Затем переворачиваю оладьи и обжариваю вторую сторону уже без крышки.
Готовые оладьи перекладываю на тарелку. При необходимости добавляю масло и готовлю следующую партию.
Примерное время приготовления: 30 минут.
Личный опыт
Мне особенно нравится подавать такие оладьи с натуральным йогуртом. Получается настолько вкусно, что обычные оладьи с мукой после этого готовить уже не хочется.
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