Городовой / Новости Петербурга / Две минуты пешком под землей: щиту «Вера» осталось всего 200 метров до «Боровой»
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Народные приметы на 20 июня: что запрещено делать ради счастья и достатка в доме Полезное
Даже если нет корней: укоренить любую фиалку поможет мох – совет агронома Давыдовой Полезное
300 тысяч за «змейку» под проводами: петербуржцы стали королями троллейбусов Новости Петербурга
Отличаются от жителей других стран Ближнего Востока: интересные факты о турках - полезно знать туристам Полезное
Грунтовые воды не помеха: особенности посадки вишни на переувлажненных почвах – советы агронома Полезное
Теги
Санкт-Петербург Рецепты Туризм Прогноз погоды Сад-огород
Категории
Вопросы о Петербурге Полезное

Две минуты пешком под землей: щиту «Вера» осталось всего 200 метров до «Боровой»

Опубликовано: 20 июня 2026 01:35
 Проверено редакцией
Две минуты пешком под землей: щиту «Вера» осталось всего 200 метров до «Боровой»
Две минуты пешком под землей: щиту «Вера» осталось всего 200 метров до «Боровой»
Global Look Press / Maksim Konstantinov
Щит "Вера" пройдет в общей сложности 1,8 км.

Главная героиня новостей сейчас — огромная машина, тоннелепроходческий щит по имени «Вера». Она уже "прогрызла" под землей около 700 метров грунта.

Сейчас «Вера» движется от будущей станции «Каретная» в сторону «Боровой». До нее осталось совсем немного — около 200 метров, сообщает телеграм-канал "Подземник".

Это примерно две минуты бодрым шагом, но для тяжелого щита под землей это серьезная дистанция. Всего же «Вере» нужно пройти 1,8 километра. Свою работу она закончит перед станцией «Заставская».

Где это вообще строится?

Для тех, кто запутался в названиях: речь идет о втором участке Красносельско-Калининской линии.

  • «Каретная» станет пересадочной на «Обводный канал» (фиолетовая ветка).
  • «Заставская» свяжет коричневую линию с синей на станции «Московские ворота».
  • «Боровая» появится в районе одноименной железнодорожной платформы.

Почему так долго?

Многие спрашивают: если щит уже идет, когда мы поедем на метро? Тут новости сдержанные. В комитете по строительству говорят, что все бумаги и проекты для этих станций подготовят только к осени 2026 года.

Проще говоря: пока «Вера» копает тоннели, инженеры на поверхности дорисовывают чертежи самих станций. Реальный запуск пассажиров — дело явно не ближайших двух-трех лет.

Шестая линия метро потихоньку обретает реальные очертания. Пока стройка идет в основном под землей и незаметна для глаз. Но главное, что щиты работают, а город выделяет деньги на проектирование.

Ранее «Городовой» рассказывал, где появится еще один выход у "Приморской".

Автор:
Юлия Аликова
Новости Петербурга
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью