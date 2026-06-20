Две минуты пешком под землей: щиту «Вера» осталось всего 200 метров до «Боровой»

Щит "Вера" пройдет в общей сложности 1,8 км.

Главная героиня новостей сейчас — огромная машина, тоннелепроходческий щит по имени «Вера». Она уже "прогрызла" под землей около 700 метров грунта.

Сейчас «Вера» движется от будущей станции «Каретная» в сторону «Боровой». До нее осталось совсем немного — около 200 метров, сообщает телеграм-канал "Подземник".

Это примерно две минуты бодрым шагом, но для тяжелого щита под землей это серьезная дистанция. Всего же «Вере» нужно пройти 1,8 километра. Свою работу она закончит перед станцией «Заставская».

Где это вообще строится?

Для тех, кто запутался в названиях: речь идет о втором участке Красносельско-Калининской линии.

«Каретная» станет пересадочной на «Обводный канал» (фиолетовая ветка).

станет пересадочной на «Обводный канал» (фиолетовая ветка). «Заставская» свяжет коричневую линию с синей на станции «Московские ворота».

свяжет коричневую линию с синей на станции «Московские ворота». «Боровая» появится в районе одноименной железнодорожной платформы.

Почему так долго?

Многие спрашивают: если щит уже идет, когда мы поедем на метро? Тут новости сдержанные. В комитете по строительству говорят, что все бумаги и проекты для этих станций подготовят только к осени 2026 года.

Проще говоря: пока «Вера» копает тоннели, инженеры на поверхности дорисовывают чертежи самих станций. Реальный запуск пассажиров — дело явно не ближайших двух-трех лет.

Шестая линия метро потихоньку обретает реальные очертания. Пока стройка идет в основном под землей и незаметна для глаз. Но главное, что щиты работают, а город выделяет деньги на проектирование.

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