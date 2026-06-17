Метро под окнами 38-го дома: когда изменится улица Беринга из-за нового выхода «Приморской»

Под стройку отвели солидный участок в 2 гектара.

Жителям Васильевского острова приготовили важную новость: у станции метро «Приморская» всё-таки появится второй выход. Правда, запастись терпением придётся на годы вперёд.

Когда откроют?

Главная цифра, которую стоит запомнить — 2037 год. Именно этот срок указан в документах Комитета по градостроительству.

В Петербурге строительство метро часто затягивается, так что этот срок можно считать оптимистичным.

Где именно построят вестибюль?

Второй выход появится на улице Беринга. Он будет стоять прямо напротив домов № 36 и № 38. Под стройку отвели солидный участок в 2 гектара.

Новый вестибюль поможет тем, кто живет ближе к реке Смоленке, чтобы не идти лишние 10-15 минут до нынешнего входа.

Зачем нужен второй выход?

«Приморская» — одна из самых загруженных станций в городе. Район намыва растет, людей становится всё больше. В часы пик на единственном входе часто образуются очереди.

Дополнительный вестибюль решит сразу три проблемы:

Разгрузит основной вход. Поможет закрыть станцию на ремонт эскалаторов без её полной блокировки. Распределит потоки людей, идущих из новых жилых кварталов.

Будут ли спрашивать мнение жителей?

Да, проект вынесли на общественные обсуждения. Они начались 9 июня и закончатся 8 июля. Посмотреть чертежи и высказать свое «фи» или «ура» можно будет онлайн на сайте КГА.

Власти обещают учесть замечания, если они будут обоснованы.

Немного контекста

О втором выходе для «Приморской» говорили еще в советское время. Васильевский остров — место со сложным грунтом и обилием подземных вод. Именно поэтому стройка метро здесь всегда стоит дорого и длится долго.

Ранее «Городовой» рассказывал, что три участка в Невском районе пустили под стройку ШМСД.