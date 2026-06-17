Метро под окнами 38-го дома: когда изменится улица Беринга из-за нового выхода «Приморской»

Жителям Васильевского острова приготовили важную новость: у станции метро «Приморская» всё-таки появится второй выход. Правда, запастись терпением придётся на годы вперёд.
Когда откроют?
Главная цифра, которую стоит запомнить — 2037 год. Именно этот срок указан в документах Комитета по градостроительству.
В Петербурге строительство метро часто затягивается, так что этот срок можно считать оптимистичным.
Где именно построят вестибюль?
Второй выход появится на улице Беринга. Он будет стоять прямо напротив домов № 36 и № 38. Под стройку отвели солидный участок в 2 гектара.
Новый вестибюль поможет тем, кто живет ближе к реке Смоленке, чтобы не идти лишние 10-15 минут до нынешнего входа.
Зачем нужен второй выход?
«Приморская» — одна из самых загруженных станций в городе. Район намыва растет, людей становится всё больше. В часы пик на единственном входе часто образуются очереди.
Дополнительный вестибюль решит сразу три проблемы:
- Разгрузит основной вход.
- Поможет закрыть станцию на ремонт эскалаторов без её полной блокировки.
- Распределит потоки людей, идущих из новых жилых кварталов.
Будут ли спрашивать мнение жителей?
Да, проект вынесли на общественные обсуждения. Они начались 9 июня и закончатся 8 июля. Посмотреть чертежи и высказать свое «фи» или «ура» можно будет онлайн на сайте КГА.
Власти обещают учесть замечания, если они будут обоснованы.
Немного контекста
О втором выходе для «Приморской» говорили еще в советское время. Васильевский остров — место со сложным грунтом и обилием подземных вод. Именно поэтому стройка метро здесь всегда стоит дорого и длится долго.
Ранее «Городовой» рассказывал, что три участка в Невском районе пустили под стройку ШМСД.