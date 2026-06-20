Народные приметы на 20 июня: что запрещено делать ради счастья и достатка в доме

20 июня православные верующие вспоминают мученика Феодота Анкирского.

В народном календаре эта дата известна как Федот Урожайник или Федот Страж. С праздником было связано множество примет и запретов, которые старались соблюдать.

Что можно делать 20 июня

В этот день хозяйки старались постирать как можно больше вещей. По народным поверьям, чистое бельё помогало привлечь достаток, а ветер, на котором оно сушилось, уносил болезни и неприятности.

Благоприятным считалось наведение порядка в доме. Однако серьёзный ремонт предпочитали откладывать на другой день.

Разрешалось работать в саду и огороде, пересаживать растения и ухаживать за домашними цветами.

День считался удачным для примирения. Если между родственниками или друзьями возникли разногласия, именно 20 июня старались попросить прощения и восстановить отношения.

Для привлечения финансового благополучия многие приобретали новый кошелёк. Особенно счастливым знаком считался аксессуар красного цвета, который символизировал достаток и денежную удачу.

Что нельзя делать 20 июня

День не подходит для признаний в любви, предложений руки и сердца и серьёзных разговоров о чувствах. Считалось, что такие шаги могут закончиться разочарованием.

Не рекомендовалось носить серебряные украшения. По старинным поверьям, этот металл в Федотов день способен ослаблять жизненную энергию человека.

Под запретом находились денежные займы. Не следовало ни давать деньги в долг, ни брать их у других людей. Люди опасались финансовых проблем и неожиданных расходов.

Плохой приметой считалось выходить из дома в грязной или неопрятной одежде. Наши предки связывали это с потерей удачи и достатка.

Народные приметы на 20 июня

Дождь в этот день считается предвестником скромного урожая.

Отсутствие росы утром предупреждает о скором ливне.

Гром во время дождя сулит жаркое лето.

Большое количество бабочек говорит о том, что хорошая погода задержится надолго.

Туман предвещает потепление.

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