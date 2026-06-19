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300 тысяч за «змейку» под проводами: петербуржцы стали королями троллейбусов

Опубликовано: 19 июня 2026 23:18
 Проверено редакцией
300 тысяч за «змейку» под проводами: петербуржцы стали королями троллейбусов
300 тысяч за «змейку» под проводами: петербуржцы стали королями троллейбусов
Global Look Press / Maksim Konstantinov
В течение двух дней водители троллейбусов со всей страны соревновались в Петербурге.

В Петербурге завершилась большая «битва» водителей троллейбусов. Это был уже 22-й по счету всероссийский конкурс.

С 17 по 19 июня в город съехались лучшие из лучших — от Калининграда до самого Владивостока. Всего за звание чемпиона боролись 32 водителя из разных регионов страны.

Кто взял «золото»?

Петербург не подвел — первые два места остались дома. Победителем стал петербуржец Алексей Скворцов. Он доказал, что знает свою машину лучше всех.

Второе место тоже у нашего земляка — Артёма Пазухина. Почетную «бронзу» увез с собой в Ижевск Алексей Шушков, сообщили в пресс-службе комитета по транспорту.

Кстати, победа — это не только грамота. За первое место полагается солидный денежный приз — 300 тысяч рублей. За второе и третье — 150 и 50 тысяч соответственно.

«Змейка» под проводами и экзамен на доброту

Соревнования — это не просто катание по кругу. Всё было серьезно. Водители показывали мастер-класс в маневрировании: аккуратно ездили задним ходом и проходили «змейку».

Главная сложность в том, что троллейбус «привязан» к проводам. Одно неверное движение — и штанги слетели.

Но вождение — это только половина дела. Судьи проверяли:

  • Как водитель принимает троллейбус перед сменой.
  • Знает ли он правила дорожного движения на зубок.
  • Умеет ли он общаться с людьми.

Отдельный этап посвятили работе с маломобильными пассажирами. Водитель должен был быстро и правильно помочь человеку на коляске попасть в салон. Здесь важна не только скорость, но и вежливость.

Ранее «Городовой» рассказывал, когда завершится большая стройка трамвайной линии «Славянка».

Автор:
Юлия Аликова
Новости Петербурга
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