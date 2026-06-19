Грунтовые воды не помеха: особенности посадки вишни на переувлажненных почвах – советы агронома

Выращивание плодовых деревьев на участках с высоким уровнем грунтовых вод представляет большие сложности. Особенно уязвимы к переувлажнению косточковые культуры, которые в таких условиях быстро подвергаются гниению и погибают.
Агроном Ксения Давыдова поделилась рекомендациями по успешной посадке саженцев вишни на переувлажненных почвах. Метод позволяет обеспечить растениям долгую жизнь.
Первый метод
Учитывая, что корневая система вишневого дерева достигает глубины до двух метров, при залегании грунтовых вод на глубине менее 2,5 метров рекомендуется искусственно поднять уровень почвы. Традиционно для этого формируется насыпной холм из плодородного грунта, который затем уплотняется, и в нем подготавливается посадочная яма соответствующего размера.
Второй метод
Также существует альтернативный метод посадки. Он предполагает создание посадочной ямы, диаметр которой сильно превышает размер корневой системы саженца. На дно ямы укладывается дренажный слой, затем размещается изолирующий материал (например, лист железа или шифера), поверх которого снова формируется дренажный слой и слой грунта. Саженец высаживается в центральной части этой конструкции.
Корневая система дерева будет развиваться преимущественно в горизонтальной плоскости, что предотвратит негативное воздействие избыточной влаги на растение.
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