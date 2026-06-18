Обычная и рядом не стояла: горячая мульча в один миг решит все проблемы — все дело в переработке

Мульчирование является востребованным агротехническим методом, способствующим поддержанию здоровья растений. В качестве мульчи обычно применяются измельченные органические материалы, такие как ветки, трава и кора. Мульчирование позволяет решить несколько задач: сохранить влагу в почве, предотвратить рост сорняков и защитить корневую систему от температурных перепадов.
Агроном Ксения Давыдова поделилась информацией об инновационном виде мульчи, превосходящем по эффективности традиционные аналоги. Речь идет о так называемой «горячей» мульче.
Как сделать горячую мульчу
Для ее создания необходимо разложить свежескошенную траву на земле и накрыть ее плотной черной пленкой на несколько дней. В результате этого процесса органические остатки разогреваются за счет активизации микробиологических процессов.
Применение мульчи
Мульча распределяется по грядкам или приствольным кругам и сразу же поливается водой. Таким образом, микроорганизмы оперативно проникают в почву и начинают активно способствовать улучшению ее характеристик.
Результаты будут заметны сразу: растения продемонстрируют активный рост, а урожайность превзойдет самые оптимистичные прогнозы.
Ранее мы рассказали, чего ждет чеснок в июне.