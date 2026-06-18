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Обычная и рядом не стояла: горячая мульча в один миг решит все проблемы — все дело в переработке

Опубликовано: 18 июня 2026 00:12
 Проверено редакцией
Обычная и рядом не стояла: горячая мульча в один миг решит все проблемы — все дело в переработке
Обычная и рядом не стояла: горячая мульча в один миг решит все проблемы — все дело в переработке
Городовой ру
Эта мульча сослужит отличную службу

Мульчирование является востребованным агротехническим методом, способствующим поддержанию здоровья растений. В качестве мульчи обычно применяются измельченные органические материалы, такие как ветки, трава и кора. Мульчирование позволяет решить несколько задач: сохранить влагу в почве, предотвратить рост сорняков и защитить корневую систему от температурных перепадов.

Агроном Ксения Давыдова поделилась информацией об инновационном виде мульчи, превосходящем по эффективности традиционные аналоги. Речь идет о так называемой «горячей» мульче.

Как сделать горячую мульчу

Для ее создания необходимо разложить свежескошенную траву на земле и накрыть ее плотной черной пленкой на несколько дней. В результате этого процесса органические остатки разогреваются за счет активизации микробиологических процессов.

Применение мульчи

Мульча распределяется по грядкам или приствольным кругам и сразу же поливается водой. Таким образом, микроорганизмы оперативно проникают в почву и начинают активно способствовать улучшению ее характеристик.

Результаты будут заметны сразу: растения продемонстрируют активный рост, а урожайность превзойдет самые оптимистичные прогнозы.

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Автор:
Ксения Давыдова
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