Близнецам - полная гармония, Стрельцам - подарок: любовный гороскоп на неделю с 22 по 28 июня - коснется всех

Портал “Городовой” опубликовал любовный гороскоп на предстоящую неделю с 22 по 28 июня. Прогноз затронет каждый знак Зодиака.
Овнам необходимо научиться держать себя в руках, иначе могут возникнуть конфликты с близкими людьми.
Тельцам стоит проявить смелость и связаться с тем человеком, который когда-то был дорог.
Близнецов ожидает полная гармония в отношениях, ведь любые недопонимания быстро развеются.
Раки окажутся в новом коллективе, что откроет перед ними другие возможности.
Львам предстоит интересное знакомство, которое перевернет сознание, изменит планы.
Девы могут допустить ошибку в отношениях, но этого получится избежать, если посвятить день отдыху, что позволит снять напряжение.
Весам придется сделать выбор в пользу работы или отношений, но перед этим стоит все хорошо обдумать.
Скорпионы поймут, как укрепить отношения с партнером, после чего им пора начать действовать.
Стрельцы получат особенный подарок, о котором прежде они мечтали.
Козерогам следует приготовиться к интересному знакомству, которое перевернет жизнь на 180 градусов.
Водолеи смогут забыть про одиночество, так как рядом появится надежный человек.
Рыбам предстоит серьезный разговор, который позволит снять любые напряжения между влюбленными.
Ранее портал “Городовой” рассказал о нумерологическом гороскопе до конца июня.