Даже если нет корней: укоренить любую фиалку поможет мох – совет агронома Давыдовой

Фиалки — востребованные, но требовательные в уходе комнатные растения. Для обеспечения их продолжительного цветения и сохранения декоративных качеств необходим систематический и тщательный уход.
Агроном Ксения Давыдова проделилась методикой восстановления растений с ослабленной корневой системой. По ее словам, процесс реанимации фиалки не представляет сложностей и доступен даже для начинающих цветоводов.
Лучший субстрат
В качестве реанимационного средства предлагается использовать мох. Допустим любой вид мха — как собранный в естественных условиях, так и приобретённый в спрессованном виде. В последнем случае перед применением мох следует предварительно увлажнить.
Далее мхом необходимо заполнить пластиковый контейнер. Утрамбовывать материал не следует, он должен сохранять рыхлую структуру.
Метод агронома
У растения следует удалить все сухие корни, а также повреждённые или подгнившие листья. Затем фиалку аккуратно помещают в контейнер, слегка заглубляя до уровня листовой розетки.
Очень важно поддерживать оптимальный уровень влажности мха, предотвращая его пересыхание. Уже через несколько недель у фиалки образуются новые крепкие корни.
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