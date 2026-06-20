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Даже если нет корней: укоренить любую фиалку поможет мох – совет агронома Давыдовой

Опубликовано: 20 июня 2026 00:12
 Проверено редакцией
Даже если нет корней: укоренить любую фиалку поможет мох – совет агронома Давыдовой
Даже если нет корней: укоренить любую фиалку поможет мох – совет агронома Давыдовой
Городовой ру
Как укоренить фиалку

Фиалки — востребованные, но требовательные в уходе комнатные растения. Для обеспечения их продолжительного цветения и сохранения декоративных качеств необходим систематический и тщательный уход.

Агроном Ксения Давыдова проделилась методикой восстановления растений с ослабленной корневой системой. По ее словам, процесс реанимации фиалки не представляет сложностей и доступен даже для начинающих цветоводов.

Лучший субстрат

В качестве реанимационного средства предлагается использовать мох. Допустим любой вид мха — как собранный в естественных условиях, так и приобретённый в спрессованном виде. В последнем случае перед применением мох следует предварительно увлажнить.

Далее мхом необходимо заполнить пластиковый контейнер. Утрамбовывать материал не следует, он должен сохранять рыхлую структуру.

Метод агронома

У растения следует удалить все сухие корни, а также повреждённые или подгнившие листья. Затем фиалку аккуратно помещают в контейнер, слегка заглубляя до уровня листовой розетки.

Очень важно поддерживать оптимальный уровень влажности мха, предотвращая его пересыхание. Уже через несколько недель у фиалки образуются новые крепкие корни.

Ранее мы рассказали о преимуществах горячей мульчи.

Автор:
Ксения Давыдова
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