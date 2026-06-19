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Банка шпрот, огурец и яйца: получилось вкуснее дорогих закусок — деликатесы отдыхают

Опубликовано: 19 июня 2026 06:05
 Проверено редакцией
Банка шпрот, огурец и яйца: получилось вкуснее дорогих закусок — деликатесы отдыхают
Банка шпрот, огурец и яйца: получилось вкуснее дорогих закусок — деликатесы отдыхают
Городовой ру
Этот салат со шпротами давно стал одним из самых любимых в нашей семье.

Готовлю его и для обычного ужина, и для праздничного стола. Несмотря на простые ингредиенты, получается настолько вкусно, что гости всегда просят добавку.

Рецептом поделился автор Дзен-канала "Розовый баклажан".

Ингредиенты:

  • шпроты — 150 г,
  • свежий огурец — 150 г,
  • варёные яйца — 3 шт.,
  • твёрдый сыр — 70 г,
  • репчатый лук — 40 г,
  • укроп — пучок,
  • петрушка — пучок,
  • майонез — по вкусу,
  • соль — по вкусу,
  • чёрный молотый перец — по вкусу.

Приготовление

Со шпрот сливаю масло. Каждую рыбку нарезаю на 3-4 части, не слишком мелко, чтобы кусочки хорошо ощущались в готовом салате.

Варёные яйца очищаю и нарезаю небольшими кусочками. Свежий огурец очищаю от кожицы и нарезаю тонкой соломкой.

Банка шпрот, огурец и яйца: получилось вкуснее дорогих закусок — деликатесы отдыхают - image 1
Банка шпрот, огурец и яйца: получилось вкуснее дорогих закусок — деликатесы отдыхают - image 1

Твёрдый сыр натираю на средней тёрке. Укроп и петрушку мелко рублю ножом.

Репчатый лук нарезаю максимально мелкими кубиками. При желании его можно предварительно ошпарить кипятком, чтобы убрать лишнюю горечь.

Соединяю в салатнике шпроты, яйца, огурец, сыр, зелень и лук. Добавляю майонез, солю и перчу по вкусу. Аккуратно перемешиваю до однородности.

Перед подачей даю салату постоять 10-15 минут в холодильнике, чтобы все вкусы хорошо соединились.

Примерное время приготовления: 20 минут

Личный опыт

Иногда добавляю в этот салат немного консервированной кукурузы или зелёного лука. Получается интересный вариант с дополнительной сладостью и свежестью.

Ранее мы писали о том, как приготовить салат "Дружба" с грибами.

Автор:
Александр Асташкин
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