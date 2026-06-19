Банка шпрот, огурец и яйца: получилось вкуснее дорогих закусок — деликатесы отдыхают

Готовлю его и для обычного ужина, и для праздничного стола. Несмотря на простые ингредиенты, получается настолько вкусно, что гости всегда просят добавку.
Рецептом поделился автор Дзен-канала "Розовый баклажан".
Ингредиенты:
- шпроты — 150 г,
- свежий огурец — 150 г,
- варёные яйца — 3 шт.,
- твёрдый сыр — 70 г,
- репчатый лук — 40 г,
- укроп — пучок,
- петрушка — пучок,
- майонез — по вкусу,
- соль — по вкусу,
- чёрный молотый перец — по вкусу.
Приготовление
Со шпрот сливаю масло. Каждую рыбку нарезаю на 3-4 части, не слишком мелко, чтобы кусочки хорошо ощущались в готовом салате.
Варёные яйца очищаю и нарезаю небольшими кусочками. Свежий огурец очищаю от кожицы и нарезаю тонкой соломкой.
Твёрдый сыр натираю на средней тёрке. Укроп и петрушку мелко рублю ножом.
Репчатый лук нарезаю максимально мелкими кубиками. При желании его можно предварительно ошпарить кипятком, чтобы убрать лишнюю горечь.
Соединяю в салатнике шпроты, яйца, огурец, сыр, зелень и лук. Добавляю майонез, солю и перчу по вкусу. Аккуратно перемешиваю до однородности.
Перед подачей даю салату постоять 10-15 минут в холодильнике, чтобы все вкусы хорошо соединились.
Примерное время приготовления: 20 минут
Личный опыт
Иногда добавляю в этот салат немного консервированной кукурузы или зелёного лука. Получается интересный вариант с дополнительной сладостью и свежестью.
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