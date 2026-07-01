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Прямой авиарейс из Петербурга в Сухум запускают с 17 июля

Опубликовано: 1 июля 2026 13:40
 Проверено редакцией
Городовой ру
Прямой авиарейс из Петербурга в Сухум запускают с 17 июля
фото legion-media
Самолеты будут летать по пятницам и воскресеньям

Лето в разгаре, а планы на отпуск ещё не закрыты — хорошая новость для тех, кто мечтает о Чёрном море. С середины июля петербуржцы смогут добираться до Сухума без пересадок. Новый маршрут обещает сделать поездку на абхазские курорты заметно удобнее.

Что известно о рейсах

Авиакомпания Nordwind запускает регулярные беспересадочные рейсы из Пулково в Сухум. Старт полётов намечен на 17 июля, билеты уже есть в продаже. По предварительным данным, лайнеры будут летать как минимум дважды в неделю — отличный ритм для летнего отдыха.

Почему это удобно

Прямой рейс экономит время и снимает головную боль с логистикой: не нужно подбирать стыковки и переживать из‑за задержек. Для многих такой вариант становится решающим аргументом в пользу поездки.

Советы тем, кто планирует полет

  • проверьте расписание заранее — в высокий сезон места разбирают быстро;
  • следите за спецпредложениями — авиакомпании нередко снижают цены на первые рейсы;
  • учитывайте время на дорогу до Пулково и прохождение предполётных процедур;
  • заранее подготовьте документы — для въезда в Абхазию действуют свои правила.

Возобновление прямого авиасообщения с Сухумом — приятный бонус для летнего сезона. Маршрут делает отдых доступнее, а планирование поездки — проще. Если хочется моря и гор, сейчас самое время присмотреться к билетам, отмечает источник.

Ранее «Городовой» рассказывал, какие изменения ждут абитуриентов.

Автор:
Анастасия Чувакова
Новости Петербурга
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