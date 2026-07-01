Прямой авиарейс из Петербурга в Сухум запускают с 17 июля

Лето в разгаре, а планы на отпуск ещё не закрыты — хорошая новость для тех, кто мечтает о Чёрном море. С середины июля петербуржцы смогут добираться до Сухума без пересадок. Новый маршрут обещает сделать поездку на абхазские курорты заметно удобнее.
Что известно о рейсах
Авиакомпания Nordwind запускает регулярные беспересадочные рейсы из Пулково в Сухум. Старт полётов намечен на 17 июля, билеты уже есть в продаже. По предварительным данным, лайнеры будут летать как минимум дважды в неделю — отличный ритм для летнего отдыха.
Почему это удобно
Прямой рейс экономит время и снимает головную боль с логистикой: не нужно подбирать стыковки и переживать из‑за задержек. Для многих такой вариант становится решающим аргументом в пользу поездки.
Советы тем, кто планирует полет
- проверьте расписание заранее — в высокий сезон места разбирают быстро;
- следите за спецпредложениями — авиакомпании нередко снижают цены на первые рейсы;
- учитывайте время на дорогу до Пулково и прохождение предполётных процедур;
- заранее подготовьте документы — для въезда в Абхазию действуют свои правила.
Возобновление прямого авиасообщения с Сухумом — приятный бонус для летнего сезона. Маршрут делает отдых доступнее, а планирование поездки — проще. Если хочется моря и гор, сейчас самое время присмотреться к билетам, отмечает источник.
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