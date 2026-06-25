Московский экзамен для новичка и чемпион на выезде: как начнется первый тур РПЛ

РПЛ наконец-то выкатила календарь на сезон 2026/27. Лето обещает быть жарким не только из-за погоды, но и из-за крутых матчей.
Главный разогрев: Битва двух столиц
Прежде чем начнется основные матчи в чемпионате, нас ждет мощный десерт — Суперкубок России. 18 июля в Нижнем Новгороде сойдутся «Зенит» и «Спартак».
Это всегда больше, чем просто футбол. Петербург против Москвы, действующий чемпион против самого популярного клуба страны.
Играть будут на «Совкомбанк Арене» (это тот самый красавец-стадион, который построили к ЧМ-2018). Он стоит прямо на Стрелке, где сливаются Ока и Волга.
Организаторы ждут полный аншлаг. Если планируете ехать — бронируйте жилье и караульте билеты уже сейчас. Нижний в июле — это идеальный вариант для футбольного уик-энда: прогулки по набережной, закаты и топовый матч.
Первый тур: новички против гигантов
Сам чемпионат стартует через неделю после Суперкубка — с 24 по 27 июля, сообщает Матч.
Вот что интересного в 1-м туре:
- «Спартак» дома проверит на прочность новичка лиги — столичную «Родину». Для «Родины» это исторический момент и сразу такой серьезный экзамен.
- «Зенит» поедет в гости к «Акрону». Тольяттинцы уже приучили нас к тому, что не боятся авторитетов, так что чемпиону легко не будет.
Ранее «Городовой» рассказывал, как "Зенит" начинает сезон.