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Сократ одной фразой описал все, что происходит с молодым поколением: по-настоящему гениально

Опубликовано: 25 июня 2026 11:07
 Проверено редакцией
Сократ одной фразой описал все, что происходит с молодым поколением: по-настоящему гениально
Сократ одной фразой описал все, что происходит с молодым поколением: по-настоящему гениально
Городовой ру
Мудрость сквозь века

Современное молодое поколение, по мнению представителей старшего поколения, зачастую характеризуется гедонистическим образом жизни и снижением уважения к мудрости и опыту своих родителей. Приоритетом для молодых людей часто является материальное благосостояние, а не моральные принципы.

Безусловно, даже старшее поколение может заблуждаться в своих оценках молодежи. Тем более, что наши родители также были молодыми, и аналогичные суждения высказывались о них их предшественниками.

Известный философ Сократ, живший более 2500 лет назад, высказывался о молодом поколении следующим образом:

Наша молодежь любит роскошь, она дурно воспитана, она насмехается над начальством и нисколько не уважает стариков. Наши нынешние дети стали тиранами, они не встают, когда в комнату входит пожилой человек, перечат своим родителям

Как видим, за два с половиной тысячелетия ситуация не претерпела существенных изменений. Философия Сократа сохраняет свою актуальность и по сей день.

Ранее мы рассказали, как охарактеризовал Хайям людей, просящих плату за добро.

Автор:
Анастасия Чувакова
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