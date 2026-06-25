Сократ одной фразой описал все, что происходит с молодым поколением: по-настоящему гениально

Современное молодое поколение, по мнению представителей старшего поколения, зачастую характеризуется гедонистическим образом жизни и снижением уважения к мудрости и опыту своих родителей. Приоритетом для молодых людей часто является материальное благосостояние, а не моральные принципы.
Безусловно, даже старшее поколение может заблуждаться в своих оценках молодежи. Тем более, что наши родители также были молодыми, и аналогичные суждения высказывались о них их предшественниками.
Известный философ Сократ, живший более 2500 лет назад, высказывался о молодом поколении следующим образом:
Наша молодежь любит роскошь, она дурно воспитана, она насмехается над начальством и нисколько не уважает стариков. Наши нынешние дети стали тиранами, они не встают, когда в комнату входит пожилой человек, перечат своим родителям
Как видим, за два с половиной тысячелетия ситуация не претерпела существенных изменений. Философия Сократа сохраняет свою актуальность и по сей день.
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