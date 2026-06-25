От веса пассажиров до пульса водителя: как виртуальные двойники управляют реальными трамваями в Петербурге

Цифровой двойник поможет быстро вернуть в строй трамвай, который вышел из строя.

В Петербурге трамваи теперь не просто вагоны на рельсах, а настоящие гаджеты на колёсах.

У 244 городских трамваев появились «цифровые двойники», сообщает "ДП" со ссылкой на СПб ГУП "Горэлектротранс". Зачем это нужно и как технология помогает нам меньше ждать на остановках?

Что такое цифровой двойник?

Представьте, что у настоящего трамвая есть виртуальный «брат-близнец» в компьютере. Всё, что происходит с реальным вагоном, тут же отображается в его цифровой копии.

На трамвай вешают десятки датчиков. Они следят за всем: как греется двигатель, плотно ли закрываются двери, исправна ли электроника.

Данные передаются диспетчерам в режиме реального времени через обычную мобильную сеть.

Зачем это пассажирам?

Главная цель — чтобы трамваи не ломались посреди маршрута. Раньше вагон чинили, когда что-то уже отвалилось. Теперь система работает «на опережение».

Специалисты видят поломку еще до того, как она случилась. Например, деталь начала вибрировать чуть сильнее нормы. Система подает сигнал, и ночью в депо вагон быстро приводят в порядок.

Итог: утром трамвай снова на линии, а не стоит в депо на долгом ремонте.

Как устроены «мозги» трамвая

Внутри вагона стоит мощный компьютер. Он собирает огромный поток информации и фильтрует его. Самые важные отчеты улетают на сервер сразу, а тяжелые файлы (например, видео с камер) загружаются в депо через Wi-Fi.

Это похоже на фитнес-браслет, только для огромной машины. Система анализирует «здоровье» трамвая и даже подсказывает ремонтникам, какой ключ взять в руки.

Трамвай, который видит всё

«Цифровой двойник» — это не только про железо. Он умеет общаться с другими умными системами Петербурга.

Считает людей: Система знает, сколько пассажиров в салоне. Если вагон переполнен, нагрузка на тормоза растет, и программа это учитывает.

Система знает, сколько пассажиров в салоне. Если вагон переполнен, нагрузка на тормоза растет, и программа это учитывает. Следит за водителем: Специальные камеры видят, если водитель отвлекся или начал засыпать.

Специальные камеры видят, если водитель отвлекся или начал засыпать. Прокладывает путь: В будущем система поможет городу управлять всем движением. Если на путях авария, диспетчер сразу увидит это через «двойника» и изменит маршруты других трамваев.

Не всё так просто

Конечно, превратить старый трамвай в суперкомпьютер сложно. Основная проблема — «зоопарк» техники. В Петербурге ездят вагоны разных лет, и подружить их в одной программе — задача не из дешевых.

К тому же данных так много, что инженеры боятся в них «утонуть». Сейчас систему обучают с помощью искусственного интеллекта, чтобы она сама понимала, где реальная опасность, а где — просто мелкий сбой.

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