Омар Хайям одной фразой охарактеризовал просящих плату за добро людей — актуально и в наши дни

Персидский мудрец Омар Хайям, живший более десяти веков назад, оставил после себя значительное наследие в форме кратких изречений. Их актуальность признается и в современном мире, поскольку каждый человек может найти в них что-то ценное для себя.
В своем творчестве Хайям стремился донести до человечества идеи, направленные на улучшение жизни. В частности, поэт высказывался о благодарности следующим образом:
Если за добро ты благодарности ждешь, Его ты не даришь — ты его продаешь...
Суть данного высказывания предельно проста. Добро должно исходить исключительно от чистого сердца и быть бескорыстным. Человек, совершающий благие поступки во благо других, никогда не будет требовать за них вознаграждения или ответной услуги.
Если же за добро приходится платить, это скорее напоминает коммерческую сделку, лишенную искреннего участия.
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