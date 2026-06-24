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Быстрее, чем зимой, и серьезнее, чем обычно: как «Зенит» вкатывается в сезон

Опубликовано: 24 июня 2026 04:22
 Проверено редакцией
Быстрее, чем зимой, и серьезнее, чем обычно: как «Зенит» вкатывается в сезон
Быстрее, чем зимой, и серьезнее, чем обычно: как «Зенит» вкатывается в сезон
Global Look Press / Maksim Konstantinov
Команда собралась в Петербурге 18 июня для медосмотра.

Футболисты «Зенита» официально вернулись к работе. 18 июня команда собралась в Петербурге, прошла медосмотр и сразу приступила к делу.

Тренер Анатолий Тимощук говорит, что игроки приехали в отличной форме, сообщает пресс-служба "Зенита". Оказалось, что после летнего отпуска они чувствуют себя даже бодрее, чем после зимнего.

Зачем нужен «тест Моньони»?

В первые дни игроков прогнали через знаменитый тест Моньони. Если по-простому: это бег на 2,4 километра с постоянной скоростью.

Так тренеры проверяют выносливость и смотрят, кто из парней переел в отпуске, а кто честно бегал кроссы. Результаты порадовали — команда готова к нагрузкам.

Улыбки до первой пробежки

Сейчас у «Зенита» жесткий график: две тренировки в день. Утром — качалка или бег, вечером — работа с мячом.

Как шутит тренер Анатолий Тимощук, в первый день все улыбались и обнимались, но после первых забегов радости на лицах поубавилось. Это нормально: нагрузки «дозируют», но спуску никому не дают.

Чемпионский дзен

Психологически команде сейчас очень легко. «Зенит» снова взял золото, и этот статус сильно давит на плечи соперников, но не на самих игроков.

Тимощук отмечает: когда ты уже на вершине, работается спокойнее. Многие футболисты только сейчас осознали, что исполнили мечту всей жизни, и это добавляет им уверенности.

Главная битва лета

Впереди не просто товарищеские матчи, а настоящий разогрев перед сезоном. 18 июля нас ждет суперматч: «Зенит» против «Спартака». Это всегда искры, даже если игра товарищеская, а тут — битва за Суперкубок.

Ранее «Городовой» рассказывал, что «Зенит» перекраивает состав.

Автор:
Юлия Аликова
Новости Петербурга
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