Народные приметы на 24 июня: какие запреты действовали в этот день

В народном календаре этот день получил название Варнава Земляничник, поскольку именно к этому времени в лесах начинался активный сбор земляники.
Что можно делать 24 июня
Варфоломеев день считался благоприятным временем для примирения и восстановления отношений. Если между родственниками, друзьями или соседями возникали обиды, именно 24 июня старались сделать первый шаг навстречу друг другу.
Особое внимание уделяли порядку в доме. Согласно старинным поверьям, уборка помогала избавиться не только от ненужных вещей, но и от накопившихся проблем.
Женщины отправлялись в поля с хлебом и другими угощениями. Крошки оставляли на земле в знак благодарности природе за будущий урожай. Люди верили, что такое подношение помогает привлечь достаток и благополучие в семью.
Многие шли в лес за земляникой. Собранные в этот день ягоды считались особенно полезными и вкусными.
Что нельзя делать 24 июня
Под запретом находились приготовление заготовок и сбор урожая. Считалось, что продукты, собранные 24 июня, долго не сохранятся.
Не советовали менять внешность: стричь волосы, примерять новую одежду или кардинально обновлять гардероб. По поверьям, вместе с переменами можно было лишиться удачи.
Также старались не начинать новых дел и серьёзных проектов. Наши предки считали, что любые начинания могут столкнуться с неожиданными препятствиями.
Нельзя было жаловаться на судьбу, бедность, болезни или жизненные трудности. Верили, что недовольство способно притянуть ещё больше неприятностей.
Народные приметы о погоде на 24 июня
- Сильная утренняя роса предвещает ясный и тёплый день.
- Сильный ветер сулит переменчивую погоду и возможные осадки.
- Если солнце садится в туман, вскоре начнётся ненастье.
- Ласточки летают низко над землёй — к дождю.
- Громкое пение птиц с утра считается признаком хорошей погоды.
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