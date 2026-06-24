Потеряете весь урожай: агроном Давыдова рассказала, чего нельзя делать в жару с тепличными томатами — многие совершают ошибки

В настоящее время многие регионы сталкиваются с жаркой и засушливой погодой, что создает большой стресс для многих растений. Особенно уязвимыми являются тепличные культуры, такие как томаты, огурцы и перцы.
Агроном Ксения Давыдова рассказала о действиях, которые категорически не следует предпринимать в отношении томатов в теплице во избежание потери урожая.
Первая ошибка
Первой распространенной ошибкой является обрезка листьев. В условиях жаркой погоды эта процедура не рекомендуется. Листья способствуют удержанию влаги растением и обеспечивают затенение корневой системы, тем самым предотвращая ее пересыхание. Допускается удаление двух-трех нижних листьев, однако остальные листья трогать не следует.
Вторая ошибка
Второй ошибкой является некорректный режим полива. Распространено заблуждение, что в жаркую погоду растения требуют полива в течение всего дня. Это неверно, поскольку влага быстро испаряется с поверхности почвы, не достигая корневой системы.
Полив следует производить исключительно в утренние или вечерние часы, избегая периода активного солнечного излучения.
Третья ошибка
Третья распространенная ошибка связана с внесением подкормок. В условиях повышенных температур томаты демонстрируют сниженную способность к усвоению микроэлементов. В связи с этим, перед каждой процедурой подкормки необходимо обеспечить тщательное увлажнение почвы в теплице, и только после этого вносить удобрения.
Соблюдение простых рекомендаций позволит избежать негативного влияния на урожайность.
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