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Потеряете весь урожай: агроном Давыдова рассказала, чего нельзя делать в жару с тепличными томатами — многие совершают ошибки

Опубликовано: 24 июня 2026 00:12
 Проверено редакцией
Потеряете весь урожай: агроном Давыдова рассказала, чего нельзя делать в жару с тепличными томатами — многие совершают ошибки
Потеряете весь урожай: агроном Давыдова рассказала, чего нельзя делать в жару с тепличными томатами — многие совершают ошибки
Городовой ру
Распространенные ошибки огородников

В настоящее время многие регионы сталкиваются с жаркой и засушливой погодой, что создает большой стресс для многих растений. Особенно уязвимыми являются тепличные культуры, такие как томаты, огурцы и перцы.

Агроном Ксения Давыдова рассказала о действиях, которые категорически не следует предпринимать в отношении томатов в теплице во избежание потери урожая.

Первая ошибка

Первой распространенной ошибкой является обрезка листьев. В условиях жаркой погоды эта процедура не рекомендуется. Листья способствуют удержанию влаги растением и обеспечивают затенение корневой системы, тем самым предотвращая ее пересыхание. Допускается удаление двух-трех нижних листьев, однако остальные листья трогать не следует.

Вторая ошибка

Второй ошибкой является некорректный режим полива. Распространено заблуждение, что в жаркую погоду растения требуют полива в течение всего дня. Это неверно, поскольку влага быстро испаряется с поверхности почвы, не достигая корневой системы.

Полив следует производить исключительно в утренние или вечерние часы, избегая периода активного солнечного излучения.

Третья ошибка

Третья распространенная ошибка связана с внесением подкормок. В условиях повышенных температур томаты демонстрируют сниженную способность к усвоению микроэлементов. В связи с этим, перед каждой процедурой подкормки необходимо обеспечить тщательное увлажнение почвы в теплице, и только после этого вносить удобрения.

Соблюдение простых рекомендаций позволит избежать негативного влияния на урожайность.

Ранее мы рассказали об ошибках при уборке чеснока.

Автор:
Ксения Давыдова
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