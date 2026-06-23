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Сгниет в первый же месяц: агроном Давыдова назвала ошибки при уборке чеснока — зрелость определяют только так

Опубликовано: 23 июня 2026 00:12
 Проверено редакцией
Сгниет в первый же месяц: агроном Давыдова назвала ошибки при уборке чеснока — зрелость определяют только так
Сгниет в первый же месяц: агроном Давыдова назвала ошибки при уборке чеснока — зрелость определяют только так
Городовой ру
Правила уборки чеснока

Для обеспечения длительного хранения чеснока до следующего урожая важно соблюдать определенные агротехнические требования, среди которых ключевое значение имеет своевременность уборки.

Агроном Ксения Давыдова выделила основные ошибки, допускаемые овощеводами в процессе уборки чеснока.

Как было отмечено, одной из наиболее распространенных ошибок является преждевременная уборка урожая. Несоблюдение сроков приводит к сокращению срока хранения чеснока, который в таком случае не превышает одного месяца. Аналогичные последствия возникают при уборке в условиях повышенной влажности.

Когда же следует приступать к уборке чеснока?

В отличие от многих других культур, визуальное определение степени зрелости чеснока представляет определенные сложности.

Многие садоводы ориентируются на степень созревания стрелок чеснока: если оболочка на семенах лопается, это считается признаком зрелости головок. Такой подход является в целом правильным, однако в условиях аномально холодных или жарких летних периодов этот показатель может быть ошибочным.

Более надежным методом определения зрелости чеснока является оценка состояния его корневой системы.

Головки чеснока, готовые к уборке, легко извлекаются из почвы без использования лопаты. Корневая система к этому моменту подсыхает и теряет способность удерживать растение в земле.

В условиях умеренного климата данный период наступает в конце июля — начале августа.

Ранее мы рассказали, что поможет от всех болезней.

Автор:
Ксения Давыдова
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