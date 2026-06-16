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Зарыла в огороде корягу — завела «тихого убийцу» всех болезней: здоровые грядки «шпарят» урожай как заведенные

Опубликовано: 16 июня 2026 19:16
 Проверено редакцией
Зарыла в огороде корягу — завела «тихого убийцу» всех болезней: здоровые грядки «шпарят» урожай как заведенные
Зарыла в огороде корягу — завела «тихого убийцу» всех болезней: здоровые грядки «шпарят» урожай как заведенные
Городовой ру
Грозная защита от болезней и вредителей

Многие садоводы отдают предпочтение экологически безопасным методам защиты своих участков от вредителей, грибковых инфекций и различных патогенов. И всё большую популярность приобретает гриб триходерма — уникальный микроорганизм, который эффективно решает проблемы, возникающие в садоводстве и огородничестве.

Мощная защита огорода и сада

Грядки, обработанные триходермой, практически не подвержены таким заболеваниям, как фитофтороз, белая, серая и корневая гниль, фузариоз, трахеомикоз, фомоз, альтернариоз, аскохитоз, гельминтоспориоз, черная ножка, вертициллезное увядание, оидиум, милдью и мучнистая роса. При этом эффективность не зависит от типа почвы, её кислотности или других характеристик.

Что делает триходерма

По словам агронома Ксении Давыдовой, триходерма обладает тройным механизмом действия.

Во-первых, она является фунгицидом, эффективно уничтожающим почвенные патогены. Триходерма продуцирует антибиотические вещества, которые подавляют рост и развитие вредоносных грибов, а затем приводят к их гибели.

Во-вторых, этот биостимулятор способствует оптимизации процессов питания растений, повышая абсорбционную способность их корневой системы и укрепляя их иммунитет.

В-третьих, триходерма выступает в роли почвенного активатора. В почвенной среде она осуществляет трансформацию сложных органических соединений и полисахаридов, переводя питательные элементы в легкоусвояемые для растений формы. Также она активно участвует в гумусообразовании и способствует повышению плодородия почвы.

Приобретать специализированные препараты с триходермой не стоит. Можно самостоятельно внести микроорганизм на садовый участок. Триходерма в больших количествах присутствует в лесных экосистемах, обитая в листовом опаде, трутовиках и пнях.

Достаточно поместить старую корягу из леса в компостную кучу, чтобы спровоцировать активное развитие колоний спор.

Ранее мы рассказали, как бороться с хрущами на дачном участке.

Автор:
Ксения Давыдова
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