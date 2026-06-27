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Вторая волна: почему в конце июня важно считать листья на огурцах и сеять дайкон

Опубликовано: 27 июня 2026 11:29
 Проверено редакцией
Вторая волна: почему в конце июня важно считать листья на огурцах и сеять дайкон
Вторая волна: почему в конце июня важно считать листья на огурцах и сеять дайкон
Global Look Press / Maksim Konstantinov
Эксперт рассказал, какие сроки у нас остались. 

Многие думают, что в конце июня огородные хлопоты сводятся только к прополке и поливу. На самом деле, это время «второй волны».

Если сейчас подсуетиться, в августе и сентябре у вас будет свежий урожай, а не переросшие «деревянные» овощи.

Агроном Елизавета Тихонова рассказала "Городовому" простую инструкцию, что посеять и что сделать в саду прямо сейчас.

Корнеплоды: время редьки и дайкона

Конец июня и первая неделя июля — золотое время для редьки и репы. Сейчас день начинает убывать, а эти ребята не любят длинный световой день.

Если посадить их весной, они часто уходят в «цветуху», а сейчас — пустят все силы в корень.

  • Черная редька: ей нужно около 65 дней. Посеете сейчас — к сентябрю соберете отличный урожай на зиму.
  • Маргеланская (зеленая) редька: растет быстрее, около 45 дней.
  • Дайкон: самый скороспелый. Ему хватает 40 дней. Его можно сеять даже в середине июля. Он будет сочным, ровным и без пустот внутри.

"Дайкон можно сеять и к концу июля, не просчитаешь. И редис очень хороший получается где-то после середины июля.

Он получается великолепный, не идёт в цветуху, очень выровненный, насыщенный, без пустот У него вегетационный период 30 дней, это оптимально.", - отмечает эксперт.

Горошек и кустовая фасоль

Горох растет около 60 дней. Если посеете в конце июня, в конце августа будете лакомиться нежным зеленым горошком. Его удобно замораживать на зиму — вкус совсем не тот, что у магазинного.

Укроп, кинзу и салат можно подсевать каждые две недели. Но есть нюанс: шпинат и руккола в июле чувствуют себя лучше, чем в мае, потому что жара и длинный день им меньше мешают уходить в стрелку.

Огурцы: формируем куст

В конце июня огурцы уже вовсю лезут вверх или в стороны. Тут важно не запустить процесс:

  1. Если огурцы на земле: прищипните макушку над пятым листом. Тогда пойдут боковые побеги, на которых у огурцов завязывается основной урожай.
  2. Если огурцы на шпалере (вертикально): наоборот, снизу до 5–6 листа убирайте все боковые пасынки. Оставляйте только центральный стебель. Начинайте давать волю боковым веткам, когда куст поднимется выше полутора метров.

Секретная стрижка в саду

Посмотрите на свои яблони и груши. Видите ветки, которые растут строго вертикально вверх? Это «волчки». Толку от них нет, они только тянут соки и загущают дерево.

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"Если вы видите, что у молодых побегов прирост пошёл вертикальный, желательно удалять, пока их легко выстричь сейчас.

Естественно, очистить центр ствола, чтобы возле ствола ничего не было, потому что всё будет мешать, когда они одревеснеют", - говорит агроном.

Коротко: июнь — не финиш, а новый старт. Сажайте редьку, горох и фасоль, мульчируйте грядки и стригите лишнее. Тогда ваш огород будет кормить вас до самой осени!

Ранее «Городовой» рассказывал, как подготовить клубнику к следующему сезону. 

Автор:
Юлия Аликова Федор Никонов
Новости Петербурга
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