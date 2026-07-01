Ситуация с топливом в Ленобласти под постоянным контролем - губернатор прокомментировал поставки и цены

В Ленинградской области сейчас наблюдают перебои с ритмичностью поставок топлива — но о критическом дефиците речи не идёт. Сложности связаны главным образом с логистикой, а не с нехваткой самого горючего.
Что фиксирует регион и какие меры на контроле
Губернатор Александр Дрозденко подчеркнул: федеральные сети держат цены стабильно, тогда как на отдельных АЗС фиксируют необоснованный рост стоимости.
Власти не намерены закрывать глаза на спекуляции — при явных нарушениях сигнал оперативно направят в Федеральную антимонопольную службу. При этом общий уровень обеспеченности топливом остаётся достаточным, чтобы закрывать потребности региона.
На что обратить внимание автомобилистам: простые советы
- Выбирайте заправки крупных федеральных сетей — там динамика цен предсказуемее, а риски столкнуться с завышением ниже.
- Не поддавайтесь панике и не создавайте ажиотажный спрос: он сам по себе способен искусственно толкать цены вверх.
- Следите за официальными сообщениями властей — в них публикуют данные о ситуации с поставками и мерах реагирования.
- Если заметили резкий и необъяснимый скачок цены на конкретной АЗС, можно зафиксировать информацию — она пригодится для обращений в надзорные органы.
Ситуация с топливом в Ленобласти остаётся управляемой: дефицита нет, а отклонения в ценах точечные и под контролем. Прозрачность данных и оперативное реагирование на спекуляции помогают не допустить перекосов на рынке.
Для водителей лучший подход — сохранять спокойствие, заправляться на проверенных станциях и ориентироваться на официальные источники информации, передает источник.
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