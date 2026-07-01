Городовой / Новости Петербурга / Ситуация с топливом в Ленобласти под постоянным контролем - губернатор прокомментировал поставки и цены
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Чего ждать от июля в Петербурге: главные городские события и изменения Новости Петербурга
Этот печеночный торт исчезает со стола первым: получается нежным, сочным и совсем без горечи Полезное
Почему важно беречь душу и развивать ее: мудрый Хайям дал ответ на вопрос – дано не каждому Полезное
Искусственный интеллект защищает памятники Петербурга - количество актов вандализма снизилось на 90%. Новости Петербурга
Водителей предупредили: штраф теперь можно получить, даже если пешеход не вышел на "зебру" Полезное
Теги
Санкт-Петербург Рецепты Туризм Прогноз погоды Сад-огород
Категории
Вопросы о Петербурге Полезное

Ситуация с топливом в Ленобласти под постоянным контролем - губернатор прокомментировал поставки и цены

Опубликовано: 1 июля 2026 11:39
 Проверено редакцией
Городовой ру
Ситуация с топливом в Ленобласти под постоянным контролем - губернатор прокомментировал поставки и цены
фото legion-media
Топливная ситуация в Ленобласти

В Ленинградской области сейчас наблюдают перебои с ритмичностью поставок топлива — но о критическом дефиците речи не идёт. Сложности связаны главным образом с логистикой, а не с нехваткой самого горючего.

Что фиксирует регион и какие меры на контроле

Губернатор Александр Дрозденко подчеркнул: федеральные сети держат цены стабильно, тогда как на отдельных АЗС фиксируют необоснованный рост стоимости.

Власти не намерены закрывать глаза на спекуляции — при явных нарушениях сигнал оперативно направят в Федеральную антимонопольную службу. При этом общий уровень обеспеченности топливом остаётся достаточным, чтобы закрывать потребности региона.

На что обратить внимание автомобилистам: простые советы

  • Выбирайте заправки крупных федеральных сетей — там динамика цен предсказуемее, а риски столкнуться с завышением ниже.
  • Не поддавайтесь панике и не создавайте ажиотажный спрос: он сам по себе способен искусственно толкать цены вверх.
  • Следите за официальными сообщениями властей — в них публикуют данные о ситуации с поставками и мерах реагирования.
  • Если заметили резкий и необъяснимый скачок цены на конкретной АЗС, можно зафиксировать информацию — она пригодится для обращений в надзорные органы.

Ситуация с топливом в Ленобласти остаётся управляемой: дефицита нет, а отклонения в ценах точечные и под контролем. Прозрачность данных и оперативное реагирование на спекуляции помогают не допустить перекосов на рынке.

Для водителей лучший подход — сохранять спокойствие, заправляться на проверенных станциях и ориентироваться на официальные источники информации, передает источник.

Ранее «Городовой» рассказывал, как бесплатно припарковаться в Рыбацком и сэкономить время.

Автор:
Анастасия Чувакова
Новости Петербурга
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью