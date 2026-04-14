Сколько солнечных дней в Санкт-Петербурге - вопрос, который интересен не только туристам: дано объяснение

Опубликовано: 14 апреля 2026 10:31
 Проверено редакцией
Legion-Media
Названо количество солнечных дней в Северной столице

При посещении Санкт-Петербурга туристы могли заметить, что в городе чаще всего наблюдается пасмурная погода. Увидеть здесь солнечные дни - редкость. Портал "Городовой" рассказал, сколько ясных дней насчитывается в Северной столице.

Статистика

По статистике, в среднем в Санкт-Петербурге бывает всего 60-75 солнечных дней. На пасмурные дни приходится значительная часть - до 200 дней. В остальные дни наблюдается облачная погода. Именно поэтому туристам стоит продумывать свой гардероб в любое время года.

Почему в Санкт-Петербурге мало солнца

На это нашлось несколько причин, каждую из которых стоит разобрать подробнее.

Географическое положение

"Город находится на 60-й параллели, из-за чего солнце поднимается над горизонтом невысоко, а зимой световой день длится всего несколько часов", - сообщает источник.

Климат

На погоду большое влияние оказывает Балтийское море, а также частые циклоны с Атлантического океана. Они способствуют высокому уровню влажности, облачности.

Интересный факт:

Иногда Санкт-Петербург обгоняет по количеству солнечных дней даже Москву, поэтому город не всегда является таким пасмурным.

Ранее портал "Городовой" рассказал, какие районы Санкт-Петербурга являются самыми престижными.

Автор:
Полина Аксенова
