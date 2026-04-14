Сколько солнечных дней в Санкт-Петербурге - вопрос, который интересен не только туристам: дано объяснение

При посещении Санкт-Петербурга туристы могли заметить, что в городе чаще всего наблюдается пасмурная погода. Увидеть здесь солнечные дни - редкость. Портал "Городовой" рассказал, сколько ясных дней насчитывается в Северной столице.
Статистика
По статистике, в среднем в Санкт-Петербурге бывает всего 60-75 солнечных дней. На пасмурные дни приходится значительная часть - до 200 дней. В остальные дни наблюдается облачная погода. Именно поэтому туристам стоит продумывать свой гардероб в любое время года.
Почему в Санкт-Петербурге мало солнца
На это нашлось несколько причин, каждую из которых стоит разобрать подробнее.
Географическое положение
"Город находится на 60-й параллели, из-за чего солнце поднимается над горизонтом невысоко, а зимой световой день длится всего несколько часов", - сообщает источник.
Климат
На погоду большое влияние оказывает Балтийское море, а также частые циклоны с Атлантического океана. Они способствуют высокому уровню влажности, облачности.
Интересный факт:
Иногда Санкт-Петербург обгоняет по количеству солнечных дней даже Москву, поэтому город не всегда является таким пасмурным.
