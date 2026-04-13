Какие районы Санкт-Петербурга являются самыми дорогими и престижными - есть причины: полезная информация

На территории Санкт-Петербурга официально находится 18 административных районов, что подчеркивает масштаб Северной столицы. Однако лишь некоторые из них являются дорогими и престижными. Особенно этой информацией интересуются туристы, которые задумываются о переезде в город на Неве. Портал «Sosedi.life» назвал районы Санкт-Петербурга, являющиеся самыми дорогими.
Петроградский район
К 2026 году он считается самым дорогим. Здесь находятся исторические дома, элитные новостройки с престижными локациями.
Адмиралтейский район
Этот район считается историческим ядром города, поэтому цены на недвижимость тут всегда высокие. Стоимость связана с близостью к центру, а также с уникальной архитектурой.
Василеостровский район
Район считается престижным из-за намывных территорий, элитного жилья, а также квартир с красивым видом из окна. Отсюда открываются отличные пейзажи.
Центральный район
На территории этого района множество исторических достопримечательностей, Таврический сад, из-за чего он относится к элитным.
Дополнительные нюансы, от которых зависит престиж районов:
- Развитая транспортная сеть;
- Обилие образовательных учреждений;
- Развлекательная, торговая инфраструктура;
- Восприятие людьми;
- Наличие тихих и спокойных мест.
