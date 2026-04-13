Какие районы Санкт-Петербурга являются самыми дорогими и престижными - есть причины: полезная информация

Опубликовано: 13 апреля 2026 10:31
 Проверено редакцией
Какие районы Северной столицы выбирают богачи

На территории Санкт-Петербурга официально находится 18 административных районов, что подчеркивает масштаб Северной столицы. Однако лишь некоторые из них являются дорогими и престижными. Особенно этой информацией интересуются туристы, которые задумываются о переезде в город на Неве. Портал «Sosedi.life» назвал районы Санкт-Петербурга, являющиеся самыми дорогими.

Петроградский район

К 2026 году он считается самым дорогим. Здесь находятся исторические дома, элитные новостройки с престижными локациями.

Адмиралтейский район

Этот район считается историческим ядром города, поэтому цены на недвижимость тут всегда высокие. Стоимость связана с близостью к центру, а также с уникальной архитектурой.

Василеостровский район

Район считается престижным из-за намывных территорий, элитного жилья, а также квартир с красивым видом из окна. Отсюда открываются отличные пейзажи.

Центральный район

На территории этого района множество исторических достопримечательностей, Таврический сад, из-за чего он относится к элитным.

Дополнительные нюансы, от которых зависит престиж районов:

  • Развитая транспортная сеть;
  • Обилие образовательных учреждений;
  • Развлекательная, торговая инфраструктура;
  • Восприятие людьми;
  • Наличие тихих и спокойных мест.

Ранее портал «Городовой» рассказал, при каких царях Санкт-Петербург был столицей.

Автор:
Полина Аксенова
