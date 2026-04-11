«Мулен Руж» по-питерски: богатая история старейшего кинотеатра в Северной столице

Как в Санкт-Петербурге появился свой «Мулен Руж»

«Мулен Руж» - название петербургского кинотеатра, который появился на Невском проспекте в 1908 году. Название отсылало к парижскому «Мулен Руж», но питерская версия значительно отличалась от прототипа. Киноиндустрия в те годы только развивалась, и залы пытались сделать комфортными и удобными, такими, чтобы в них хотелось возвращаться. Подробную историю первого в Питере кинотеатра рассказывает гид Валерия, автор дзен-канала "Прогулки по Санкт-Петербургу".

Именно этот кинотеатр внес новшество, совсем не связанное с фильмами, а именно ввел новый режим работы для сотрудников. Так, работники делились на две группы, каждая из которых работала по полдня, получая полное жалование - очень неожиданное и смелое решение для тех лет. До этой истории условия труда для работников кинотеатров оставляли желать лучшего - они были тяжелыми и нестабильными. Поэтому эксперимент «Мулен Руж» выглядел почти как социальный жест.

В 1912 году кинотеатр и прокатную контору на Невском перекупил бизнесмен И. И. Вартель за 23 000 рублей, и с тех пор контора стала одной из крупнейших в городе. Через неё проходили фильмы, которые потом расходились по другим кинотеатрам. Теперь в этом месте не просто давали сеансы, это стал центр кинопроката.

Но история «Мулен Руж» на этом не закончилась. Один из основателей питерского кинотеатра Н. В. Бурков открыл новый кинотеатр под тем же названием в Царском Селе. В отличие от шумного Невского, здесь почти не было конкуренции, публика была стабильна, а интерес только рос.

Так «Мулен Руж» получил сразу два разных пути развития. На Невском, 51, кино становилось частью большой городской жизни, а в Царском Селе те же идеи приживались иначе.

"И, возможно, именно в этом и есть главное ощущение той эпохи: кино ещё не было привычным, но уже становилось чем-то важным - и для города, и для людей, которые в нём жили", - рассуждает Валерия.

