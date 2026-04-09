Где находятся парковки около Петропавловской крепости?

Около Петропавловской крепости в Санкт-Петербурге есть несколько вариантов парковки, включая как платные, так и бесплатные зоны. Основные варианты расположены в непосредственной близости от исторического комплекса, что упрощает доступ к нему на автомобиле.
Парковка на территории Петропавловской крепости
На территории крепости доступна гостевая парковка по адресу: Петропавловская крепость, 3, корп. 4Д. Она работает ежедневно с 09:00 до 21:00. Парковка наземная, открытая, предназначена для легковых автомобилей. Она является краткосрочной и гостевой, то есть рассчитана на временное размещение автомобилей посетителей.
Платные парковки в окрестностях
В Петроградском районе, где расположена крепость, действует зона платной парковки. Плата взимается ежедневно с 08:00 до 20:00, с 20:01 до 07:59 парковка бесплатна для всех. Стоимость зависит от категории транспортного средства и загруженности зоны.
Оплатить парковку можно несколькими способами:
- через мобильное приложение «Парковки Санкт-Петербурга»;
- на сайте parking.spb.ru;
- отправив SMS на номер 3065 (для абонентов МТС, МегаФона, Теле2 и Билайна);
- через паркомат при помощи парковочного билета или банковской карты;
- через мобильное приложение «Парковки России»;
- в банкоматах или кассах кредитных организаций (Сбербанк, ВТБ);
- через интернет-банки (Сбербанк, ВТБ);
- через приложение BSTR «Транспорт Санкт-Петербурга».