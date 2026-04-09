Вопросы о Петербурге / Где находятся парковки около Петропавловской крепости?
Где находятся парковки около Петропавловской крепости?

Опубликовано: 9 апреля 2026 10:45
 Проверено редакцией
Global Look Press/ Maksim Konstantinov
Около Петропавловской крепости в Санкт-Петербурге есть несколько вариантов парковки, включая как платные, так и бесплатные зоны. Основные варианты расположены в непосредственной близости от исторического комплекса, что упрощает доступ к нему на автомобиле.

Парковка на территории Петропавловской крепости

На территории крепости доступна гостевая парковка по адресу: Петропавловская крепость, 3, корп. 4Д. Она работает ежедневно с 09:00 до 21:00. Парковка наземная, открытая, предназначена для легковых автомобилей. Она является краткосрочной и гостевой, то есть рассчитана на временное размещение автомобилей посетителей.

Платные парковки в окрестностях

В Петроградском районе, где расположена крепость, действует зона платной парковки. Плата взимается ежедневно с 08:00 до 20:00, с 20:01 до 07:59 парковка бесплатна для всех. Стоимость зависит от категории транспортного средства и загруженности зоны.

Оплатить парковку можно несколькими способами:

  • через мобильное приложение «Парковки Санкт-Петербурга»;
  • на сайте parking.spb.ru;
  • отправив SMS на номер 3065 (для абонентов МТС, МегаФона, Теле2 и Билайна);
  • через паркомат при помощи парковочного билета или банковской карты;
  • через мобильное приложение «Парковки России»;
  • в банкоматах или кассах кредитных организаций (Сбербанк, ВТБ);
  • через интернет-банки (Сбербанк, ВТБ);
  • через приложение BSTR «Транспорт Санкт-Петербурга».
Автор:
Пономарева Дарина
Вопросы о Петербурге
