Какие бункеры сохранились в Ленинградской области?

Опубликовано: 13 марта 2026 15:20
 Проверено редакцией
Global Look Press/ Belkin Alexey
В Ленинградской области сохранились два бункера — это не просто бетонные конструкции, а свидетельства военных событий, которые позволяют прикоснуться к истории. 

В Ленинградской области сохранились несколько бункеров, связанных с историческими событиями, в том числе с Великой Отечественной войной. Два из них особенно примечательны: фортификационный комплекс «Глаз росомахи» в Подпорожском районе и бункер Sk-16 на Карельском перешейке.

«Глаз росомахи»

Этот комплекс расположен на берегу реки Свирь в посёлке Вознесенье Подпорожского района. Построен финской армией в 1942–1943 годах под контролем маршала Карла Маннергейма. Объект был строго засекречен — до сих пор в архивах не обнаружено подробных планов сооружения.

Особенности комплекса:

  • состоит из трёх наземных уровней и подземных галерей, высеченных в скале;
  • включает доты, бронекупола, позиции гаубиц, траншеи и пещеру-грот;
  • имеет систему поддержания температуры +20 °C даже в сильные морозы, собственные системы водоснабжения и канализации;
  • продуманная система обороны с «ловушками для врага».

Название комплекса связано с бронеколпаком на скальной вершине, у которого смотровые щели напоминают глаза росомахи. Есть и другая версия: росомаха в скандинавской мифологии — животное бога войны и мудрости Одина.

После войны комплекс был заброшен почти на 80 лет. В 2025 году его восстановили по инициативе энтузиастов: расчистили помещения, провели электричество, установили макеты вооружения и создали безопасные маршруты для экскурсий. Сейчас «Глаз росомахи» — ландшафтно-исторический комплекс, который можно посетить. Рядом открыт музей оккупации Ленинградской области, что создаёт единый историко-туристический кластер.

Бункер Sk-16

Расположен в Выборгском районе, в Полянском сельском поселении. Это командный пункт 2-го батальона 15-го полка 5-й пехотной дивизии финской армии, который находился в укрепрайоне «Суммакюля» линии Маннергейма. Построен в конце 1930-х годов.

Интересные факты:

  • во время Зимней войны в бункере располагался командный пункт финских войск;
  • после войны советские сапёры взорвали часть сооружения, но оно сохранилось достаточно хорошо;
  • вокруг бункера можно увидеть разветвлённую сеть окопов, небольших огневых точек, противотанковые рвы и каменные надолбы;
  • в 1990 году финские ветераны установили на объекте табличку с надписью на финском языке: «Отдали свои жизни за Родину во имя свободы».

Бункер доступен для осмотра, он находится недалеко от дороги.

Автор:
Пономарева Дарина
