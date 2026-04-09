Петербург — родина русской рок-культуры: место, где рождались вечные хиты легенд — от "Кино" до "Пилота"

Вся правда о первом Ленинградском рок-клубе

Санкт-Петербург справедливо считают родиной русского рока. Именно Питер подарил нам такие легендарные группы, как "Кино", "Король и шут", "Алиса", "Пикник", "Пилот" и многие другие музыкальные коллективы. Части из них уже нет, но мы до сих пор напеваем их бессмертные хиты. Расскажем, как в Санкт-Петербурге формировалась рок-культура.

Впервые Питер познакомился с роком в 1957 году, когда в Ленинграде организовали VI Фестиваль молодёжи и студентов, которые и показали публике, что такое рок-н-ролл. А уже в 1964 году в город нелегально ввезли альбомы группы The Beatles, творчеством которой вдохновлялись начинающие рок-музыканты тех лет. Даже бессмертный Виктор Цой часто изучал иностранные проекты, а одной из его любимых пластинок была «With the Beatles».

Именно в Северной столице рок начал быстро распространяться еще и потому, что власти официально разрешили играть эту тяжелую музыку. Для этого даже была выделена отдельная площадка по адресу: ул. Рубинштейна, 13. Этот первый Ленинградский рок-клуб открыл свои двери в 1981 году. Молодые ребята, наконец-то, могли показать свое творчество широкой публике, поскольку раньше они имели возможность выступать лишь на квартирниках. Первый концерт в клубе состоялся 7 марта - в этот день на сцене выступили старейшие ленинградские группы: «Пикник», «Мифы» и «Россияне». Особых впечатлений у публики музыка не вызвала, но начало было положено.

Зал Ленинградского рок-клуба насчитывал 200 мест. Попасть туда можно было только по приглашению и по паспорту. В клубе действовали членские билеты, устав, собрания. Также рок-группы получали здесь лицензию на выступления во всех городах страны. Между тем перед выступлением необходимо было пройти прослушивание перед специальным комитетом, а все тексты подвергались строгой цензуре.

Именно Санкт-Петербург подарил нам многие российские рок-группы, какими мы их знаем до сих пор. Даже сегодня, спустя десятилетия, дух музыкального подполья ощущается во дворах, в уличных концертах и на квартирниках. В городе до сих пор ходят по местам Цоя, как по святыням. На кладбищах похоронены известные рок-музыканты, которых когда-то открыл всему миру Санкт-Петербург.

