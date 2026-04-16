Спектакль под свист пуль: уникальный ленинградский театр, в котором и сейчас царит атмосфера тишины

Академический драматический театр имени В. Ф. Комиссаржевской - известный объект в Питере. Репертуар театра включает классические постановки, современную драматургию, экспериментальные спектакли и авторские работы. Мало кто знает, но это здание имеет очень богатую историю. Когда-то здесь продолжали играть пьесы даже во время обстрелов. О том, что пришлось пережить этому уникальному театру, рассказывает гид Валерия в своем дзен-канале "Прогулки по Санкт-Петербургу".

В XIX веке здесь располагался торговый пассаж. Уже тогда внутри был театральный зал, где проходили концерты, лекции и литературные чтения. Так, свои произведения здесь читали такие знаменитые писатели, как Николай Алексеевич Некрасов, Иван Сергеевич Тургенев, Фёдор Михайлович Достоевский.

К началу XX столетия характер выступлений изменился, и сюда начали заезжать драматические труппы. Театральная жизнь постепенно вытесняла литературные чтения, и сцена «Пассажа» превратилась в полноценную театральную площадку. С 1904 по 1906 год в «Пассаже» находился драматический театр великой актрисы Веры Фёдоровны Комиссаржевской, именем которой и назван театр в наши дни.

Особый период в жизни театра занимают военные годы. Театр здесь открыли не на специальной площадке, а в пространстве, которое пришлось срочно приспосабливать под новое назначение. Первым спектаклем стала пьеса Константина Симонова «Русские люди». Обстановка в зале была отнюдь не такая, к которой привыкли зрители.

"Часть декоративных элементов была утрачена или упрощена, освещение - минимальным, а общее ощущение пространства - сдержанным, почти строгим. Но именно это создавало особую атмосферу", - отмечает Валерия.

Во время блокады спектакли не прекращались, и если начинался обстрел, зрители и актеры спускались в убежище. После атаки все возвращались, и спектакль продолжался.

Позже, уже после войны, пространство театра постепенно приводили в порядок, город возвращался к жизни, но в основе театрального пространства уже лежал опыт, который невозможно стереть. И до сих пор в этом месте всегда чуть тише, чем должно быть в театре.

"Как-будто оно помнит не только спектакли, но и те паузы, после которых люди возвращались на свои места, чтобы досмотреть историю до конца", - рассуждает автор блога.

Ранее "Городовой" рассказывал, где можно и нельзя ловить рыбу в Ленобласти весной-2026: сроки и разрешенные способы вылова.