Городовой / Вопросы о Петербурге / Сколько ехать от Москвы до Санкт-Петербурга на машине?
Сколько ехать от Москвы до Санкт-Петербурга на машине?

Опубликовано: 22 января 2026 13:05
 Проверено редакцией
м 11, Нева, указатель, платная дорога
Global Look Press/ Belkin Alexey

Путь из Москвы в Санкт-Петербург на автомобиле — это примерно 700–710 км в зависимости от выбранного маршрута. Время в дороге может сильно различаться: от стремительных 6–7 часов по современной платной трассе до основательных 10 часов по бесплатной дороге с остановками и светофорами.

Платная или бесплатная трасса?

Главный скоростной маршрут — трасса М 11 «Нева». Это автомагистраль с разрешённой скоростью 110–130 км/ч, где почти нет населённых пунктов и перекрёстков. В идеальных условиях доберётесь за 6–7 часов. Дорога состоит из двух платных отрезков: от Москвы до Солнечногорска (15–58 км) и далее до Петербурга (58–681 км).

Альтернатива — старая добрая М 10 «Россия». Здесь придётся мириться с городскими ограничениями скорости, светофорами и пешеходными переходами. Путь займёт около 10 часов, но зато не потребует платы за проезд.

Сколько стоит «платка»?

Стоимость поездки по М 11 зависит от дня недели, времени суток и способа оплаты. Для легкового автомобиля в будни (понедельник–четверг) проезд обойдётся примерно в 4 170 рублей с транспондером или 5 400 рублей при оплате наличными или картой. В выходные и праздники цена поднимается до 5 400 рублей. На участке от Москвы до Солнечногорска действуют динамические тарифы: цена меняется в зависимости от загруженности дороги.

По километражу М 11 чуть короче: около 669 км против 700–710 км на М 10. Разница невелика, но на скоростной трассе она компенсируется временем.

В итоге выбор маршрута зависит от ваших приоритетов. Если цените время и комфорт, М 11 — оптимальный вариант, несмотря на плату за проезд. Если же бюджет ограничен или хотите неспешно полюбоваться пейзажами, М 10 станет более экономичной альтернативой. Перед поездкой не забудьте проверить актуальные тарифы и дорожную ситуацию — это поможет избежать неожиданностей в пути.

Автор:
Пономарева Дарина
Вопросы о Петербурге
