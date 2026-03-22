Мистический Петербург: 3 места в городе, где обитают потусторонние силы

3 места в Петербурге, где город не скрывает своей мистической изнанки

Санкт-Петербург - не просто красивый, роскошный, культурный, современный город, но и мистический и загадочный. Так его называют из-за сочетания исторических факторов, легенд и особенностей некоторых мест. До сих пор местные жители рассказывают друг другу городские легенды, связанные с потусторонними силами. О самых мистических местах Санкт-Петербурга рассказал автор дзен-канала "Петербургский странник".

Блогер собрал три точки, которые заставят туриста взглянуть на Питер совсем другими глазами.

Витебский вокзал

Это место обретает особую магию в ноябре, когда густой туман с Обводного канала заползает прямо под дебаркадер. В это время вы не услышите стука колес, но увидите человека в пальто и цилиндре в дальнем конце перрона. Мужчина ждет у самого края платформы. Этого необычного человека, который больше похож на призрака, называют первым пассажиром первой железной дороги, который будто бы так и не доехал до Царского Села. Местные жители предупреждают, что с ним нельзя разговаривать.

"Он не знает, что ты из другой эпохи. И если он ответит — ты рискуешь уехать туда, откуда больше не продают обратных билетов", - говорит автор блога.

Михайловский замок

Император Павел I очень боялся смерти, а потому построил себе в центре города не дворец, а настоящий бункер, защищенный рвами с водой, пушками, подъемными мостами, охраной. И все-равно через 40 дней император был задушен. Говорят, что теперь со стороны Фонтанки ночью можно увидеть его силуэт, ищущий выход и тех, кто его предал. Охранники здания признаются, что слышат шаги по галерее.

Ротонда

В доме №57 на улице Гороховой тоже есть своя легенда. В ней находится винтовая лестница дьявола. Когда-то здесь собирались масоны, потом — рок-андеграунд. Это место считалось порталом в потусторонний мир.

"Если два человека встанут по краям Ротонды лицом к стене и один прошепчет слово, второй услышит его прямо у себя в голове, хотя между ними 10 метров пустоты", - рассказывает блогер.

Самые отважные спускаются по лестнице, загадывая желание. Однако жильцы дома предупреждают, что при подъеме обратно нельзя смотреть в темноту под ступенями и прислушиваться к шепоту за спиной.

Ранее "Городовой" рассказывал, почему Петербург — самый-самый: достижения города, попавшие в Книгу рекордов Гиннесса.