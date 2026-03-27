Освободился ли ото льда Финский залив?

Процесс освобождения ото льда Финского залива еще не завершен, но ледяной покров постепенно разрушается.

По состоянию на 27 марта 2026 года Финский залив продолжает освобождаться от льда, но процесс ещё не завершён. Ледовый покров постепенно разрушается под воздействием тёплой погоды, дождей и западного ветра, однако в некоторых районах лёд сохраняется.

Текущая ситуация

По данным главного синоптика Петербурга Александра Колесова, на 4 марта 2026 года ледяной покров покрывал около 70% акватории Финского залива. В западной части залива, особенно в районе горла, уже образовались значительные промоины и разводья. Сильный западный ветер сжимал лёд к востоку, постепенно освобождая воду на западе. В восточной части залива лёд сохранялся лучше, но и там появились отдельные трещины и разводья.

Толщина льда в целом оставалась стабильной, хотя на поверхности скапливалась талая вода, из-за чего на спутниковых снимках лёд выглядел серым, а не белым.

Меры безопасности

МЧС предупреждало, что выход на лёд по-прежнему опасен для жизни. Рыбакам-любителям рекомендовали следить за цветом снега (потемневшие участки указывали на скопление воды и истончение льда) и выбирать места ловли в зоне видимости других людей.

Интересные факты

Рекордное обледенение зимой 2026 года. В начале февраля 2026 года ледяной покров в Финском заливе достиг максимальных значений за последние десять лет. Гляциолог Финского метеорологического института Алекси Арола отмечал, что столь масштабное обледенение наблюдалось лишь в 2011 году, когда север Балтийского моря полностью сковало льдом.

Роль атомного ледокола. Для обеспечения ледовой проводки судов в сложных условиях был привлечён атомный ледокол «Сибирь» из состава флота «Росатома».

Влияние на экосистему. Полное покрытие глади льдом может вызвать кислородное голодание в замкнутых акваториях, что угрожает подводным обитателям. С другой стороны, для морских млекопитающих, таких как тюлени и нерпы, лёд создаёт более безопасные условия для родов.

