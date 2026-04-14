Когда начнутся кинопоказы под открытым небом в Новой Голландии?

Опубликовано: 14 апреля 2026 16:40
 Проверено редакцией
новая голландия
Когда начнутся кинопоказы под открытым небом в Новой Голландии?
Global Look Press/Nikolay Gyngazov
Точного расписания кинопоказов в Новой Голландии пока нет, но обычно сезон стартует в июле.

Кинотеатр под открытым небом в Новой Голландии — это уникальное пространство, где можно насладиться фильмами на свежем воздухе в атмосфере исторического парка. Расположенный на рукотворном острове в центре Санкт-Петербурга, он сочетает культурное наследие и современные развлечения.

Где находится

Новая Голландия — это остров между рекой Мойкой, Крюковым и Адмиралтейским каналами. Адрес: набережная Адмиралтейского канала, 2. Ближайшая станция метро — «Адмиралтейская» (примерно 2 км пешком).

Расписание сеансов

По состоянию на апрель 2026 года точные даты старта показов кинотеатра под открытым небом в Новой Голландии ещё не объявлены. Традиционно сезон начинается в июле и продолжается до конца августа — начала сентября, пока позволяет погода.

В прошлые годы показы стартовали в середине июля: например, в 2024 году кинотеатр открылся 16 июля и работал по вторникам, средам и четвергам. В 2025 году сезон также стартовал в июле, а с наступлением холодов киноклуб переместился в местный павильон.

Особенности кинотеатра

Показы проходят в парковой зоне, на газоне у главной сцены. Зрители размещаются прямо на траве, поэтому рекомендуется брать с собой пледы и одеваться по погоде. Парковой мебели на всех может не хватить.

Фильмы демонстрируют на языке оригинала с русскими субтитрами. В афишу включают как классические, так и современные российские и зарубежные картины.

Сеансы обычно начинаются в 20:00. При неблагоприятных погодных условиях показы могут перенести или отменить — об этом сообщают в официальных источниках.

Вход на кинопоказы бесплатный.

Автор:
Пономарева Дарина
