Когда начнутся кинопоказы под открытым небом в Новой Голландии?

Кинотеатр под открытым небом в Новой Голландии — это уникальное пространство, где можно насладиться фильмами на свежем воздухе в атмосфере исторического парка. Расположенный на рукотворном острове в центре Санкт-Петербурга, он сочетает культурное наследие и современные развлечения.
Где находится
Новая Голландия — это остров между рекой Мойкой, Крюковым и Адмиралтейским каналами. Адрес: набережная Адмиралтейского канала, 2. Ближайшая станция метро — «Адмиралтейская» (примерно 2 км пешком).
Расписание сеансов
По состоянию на апрель 2026 года точные даты старта показов кинотеатра под открытым небом в Новой Голландии ещё не объявлены. Традиционно сезон начинается в июле и продолжается до конца августа — начала сентября, пока позволяет погода.
В прошлые годы показы стартовали в середине июля: например, в 2024 году кинотеатр открылся 16 июля и работал по вторникам, средам и четвергам. В 2025 году сезон также стартовал в июле, а с наступлением холодов киноклуб переместился в местный павильон.
Особенности кинотеатра
Показы проходят в парковой зоне, на газоне у главной сцены. Зрители размещаются прямо на траве, поэтому рекомендуется брать с собой пледы и одеваться по погоде. Парковой мебели на всех может не хватить.
Фильмы демонстрируют на языке оригинала с русскими субтитрами. В афишу включают как классические, так и современные российские и зарубежные картины.
Сеансы обычно начинаются в 20:00. При неблагоприятных погодных условиях показы могут перенести или отменить — об этом сообщают в официальных источниках.
Вход на кинопоказы бесплатный.