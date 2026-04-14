1 ложка на 1 стакан – и клещи убегут вприпрыжку на 1 км: надежная защита найдена – мощнее любых репеллентов

Как защититься от клещей на природе

Сезон отдыха на природе и рыбалки в самом разгаре. Во многих регионах погода наладилась, и уже заметно потеплело. Однако вместе с тем активизировались и клещи. Как избежать встречи с ними, рассказал автор блога "Рыбоволовы Охотники Грибники" (18+). Покупать дорогие репелленты не придется: есть эффективные составы, которые можно приготовить самостоятельно в домашних условиях.

Рецепт отвара

По словам эксперта, отпугнуть клещей поможет гвоздичный отвар. Для его приготовления потребуется:

кулинарная гвоздика – 1 чайная ложка;

вода – 1 стакан.

Первым делом нужно смешать гвоздику и воду, поставить на плиту и вскипятить. Настоять как минимум 8 часов, а затем процедить.

Как применять

Перед выходом на природу в отваре гвоздике следует смочить ватный диск и обработать открытые участки тела. Пряный запах гвоздики дезориентирует клещей, и они не приближаются к источнику аромата.

Альтернативный вариант

Если по каким-то причинам дома нет гвоздики или не хочется тратить время на отвар, можно развести 10-15 капель эфирного масла чайного дерева в 50 миллилитрах воды. Все размешать и перелить во флакон с закрывающейся крышкой. Такая смесь расслаивается, поэтому перед применением ее нужно хорошо взбалтывать.

Для защиты от клещей достаточно смочить ватный диск в составе и протереть открытые участки тела и волосы.

Профилактические методы

Кроме активных методов защиты от клещей есть профилактические. Их при выезде на природу тоже важно применять. Так, необходимо выбирать плотную одежду с длинным рукавом, штаны, а не шорты, высокую обувь и головной убор.

Отдыхать лучше на проветриваемых полянах, вдали от водоемов и густой высокой травы. Каждые 2 часа осматривать тело на наличие клещей, особое внимание уделяя мягким и скрытым участкам.

