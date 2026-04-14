Салат "пятиминутка" с яйцом и фасолью: всего из 3 ингредиентов, но вкуснее дорогих закусок

Этот салат — настоящая находка, когда нужно быстро и вкусно накормить себя или гостей. Рецептом поделился автор Дзен-канала Poperchi.
Ингредиенты:
свежий огурец — 1 шт, яйца куриные — 2 шт, фасоль красная консервированная — пол банки, зелёный лук — по вкусу, сметана — по вкусу, соль — по вкусу
Приготовление:
Сначала я нарезаю огурец небольшими кубиками. При желании можно использовать и маринованный огурец — тогда вкус получится более ярким и насыщенным, но со свежим салат выходит нежнее и сочнее.
Затем я режу заранее отваренные вкрутую яйца такими же небольшими кубиками и добавляю их к огурцам.
Далее мелко шинкую зелёный лук и отправляю его в миску вместе с красной консервированной фасолью.
Все ингредиенты соединяю, добавляю сметану, солю по вкусу и тщательно перемешиваю.
Примерное время приготовления: 5 минут
