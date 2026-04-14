Салат "пятиминутка" с яйцом и фасолью: всего из 3 ингредиентов, но вкуснее дорогих закусок
Теги
Санкт-Петербург Сад-огород Рецепты Туризм Кулинария
Категории
Общество Вопросы о Петербурге Полезное

Салат "пятиминутка" с яйцом и фасолью: всего из 3 ингредиентов, но вкуснее дорогих закусок

Опубликовано: 14 апреля 2026 20:55
 Проверено редакцией
Городовой ру
Готовлю этот салат, когда совсем нет времени.

Этот салат — настоящая находка, когда нужно быстро и вкусно накормить себя или гостей. Рецептом поделился автор Дзен-канала Poperchi.

Ингредиенты:

свежий огурец — 1 шт, яйца куриные — 2 шт, фасоль красная консервированная — пол банки, зелёный лук — по вкусу, сметана — по вкусу, соль — по вкусу

Приготовление:

Сначала я нарезаю огурец небольшими кубиками. При желании можно использовать и маринованный огурец — тогда вкус получится более ярким и насыщенным, но со свежим салат выходит нежнее и сочнее.

Затем я режу заранее отваренные вкрутую яйца такими же небольшими кубиками и добавляю их к огурцам.

Далее мелко шинкую зелёный лук и отправляю его в миску вместе с красной консервированной фасолью.

Все ингредиенты соединяю, добавляю сметану, солю по вкусу и тщательно перемешиваю.

Примерное время приготовления: 5 минут

Автор:
Александр Асташкин
Полезное
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью