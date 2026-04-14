У кого именины приходятся на 15 апреля - список имен: что нужно делать в этот день

На Руси православные люди особое внимание уделяли именинам. При крещении человек получал имя святого, который становился его небесным покровителем. Этот праздник чаще всего не совпадал с физическим днем рождения, однако в прошлом именно он считался самым важным днем.
15 апреля именины отмечали только мужчины, поэтому в списке не будет женских имен. В этот день чтили память мучеников Едесия, Амфиана и Поликарпа, а также преподобного Тита Чудотворца.
Чьи именины приходятся на 15 апреля:
- Егор/Георгий. Имена являются греческими, значение - "землевладелец";
- Григорий. Имеет значение "бодрствующий";
- Ефим. Имя означает "доброжелательный";
- Поликарп. Значение - "плодородный".
Что можно делать в день именин:
Изначально стоит ознакомиться с жизнью святых людей, с которыми связан этот день. После этого нужно посетить церковь, пройти службу. Этот день лучше всего проводить рядом с близкими, в кругу семьи.
В день именин принято накрывать на стол, дарить гостям подарки, угощать их вкусной едой. Особенно в почете различная выпечка, десерты, горячие блюда.
Что нельзя делать в день именин:
- Устраивать шумные застолья.
- Стричь и красить волосы.
- Брать или давать деньги в долг.
- Заниматься работой или тяжелым трудом.
Ранее портал "Городовой" рассказал о приметах, которые укажут, когда можно мыть полы.