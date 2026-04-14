Городовой / Полезное / У кого именины приходятся на 15 апреля - список имен: что нужно делать в этот день
У кого именины приходятся на 15 апреля - список имен: что нужно делать в этот день

Опубликовано: 14 апреля 2026 19:42
 Проверено редакцией
Кто празднует именины 15 апреля

На Руси православные люди особое внимание уделяли именинам. При крещении человек получал имя святого, который становился его небесным покровителем. Этот праздник чаще всего не совпадал с физическим днем рождения, однако в прошлом именно он считался самым важным днем.

15 апреля именины отмечали только мужчины, поэтому в списке не будет женских имен. В этот день чтили память мучеников Едесия, Амфиана и Поликарпа, а также преподобного Тита Чудотворца.

Чьи именины приходятся на 15 апреля:

  • Егор/Георгий. Имена являются греческими, значение - "землевладелец";
  • Григорий. Имеет значение "бодрствующий";
  • Ефим. Имя означает "доброжелательный";
  • Поликарп. Значение - "плодородный".

Что можно делать в день именин:

Изначально стоит ознакомиться с жизнью святых людей, с которыми связан этот день. После этого нужно посетить церковь, пройти службу. Этот день лучше всего проводить рядом с близкими, в кругу семьи.

В день именин принято накрывать на стол, дарить гостям подарки, угощать их вкусной едой. Особенно в почете различная выпечка, десерты, горячие блюда.

Что нельзя делать в день именин:

  • Устраивать шумные застолья.
  • Стричь и красить волосы.
  • Брать или давать деньги в долг.
  • Заниматься работой или тяжелым трудом.

Ранее портал "Городовой" рассказал о приметах, которые укажут, когда можно мыть полы.

