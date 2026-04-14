Городовой / Полезное / Эффектные "Белоснежные каллы": закуска, которая затмит все привычные салаты на празднике
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Теги
Санкт-Петербург Сад-огород Рецепты Туризм Кулинария
Категории
Общество Вопросы о Петербурге Полезное

Эффектные "Белоснежные каллы": закуска, которая затмит все привычные салаты на празднике

Опубликовано: 14 апреля 2026 20:03
 Проверено редакцией
Городовой ру
Атмосфера праздника обеспечена.

Эта эффектная закуска украсит любой праздничный стол. Способом приготовления поделилась автор Дзен-канала "Вкусные рецепты с Люсей Кирилюк".

Ингредиенты:

плавленый сыр в пластинах — 7-8 шт, крабовые палочки — 3-4 шт, яйца варёные (белок) — 2 шт, твёрдый сыр — 50 г, майонез — 2-3 ст. л., морковь (сырая или варёная) — 1 маленькая, зелень (укроп, петрушка, зелёный лук, мята) — для украшения

Приготовление:

Сначала я натираю на крупной тёрке крабовые палочки, яичные белки и твёрдый сыр. Добавляю майонез и хорошо перемешиваю до однородной массы. При желании можно добавить немного соли или каплю чеснока, но я обычно оставляю вкус более нежным.

Плавленый сыр заранее достаю из холодильника за 1-2 часа, чтобы он стал мягче и не трескался при сворачивании. Раскладываю пластинки на поверхности и выкладываю на каждую небольшое количество начинки.

Сверху добавляю тонкую полоску моркови — она будет имитировать сердцевину цветка. Аккуратно слегка прижимаю и сворачиваю пластинку в форму каллы.

Готовые "цветы" выкладываю на блюдо и украшаю зеленью. Их можно использовать как самостоятельную закуску или как эффектное украшение других блюд.

Примерное время приготовления: 10 минут

Автор:
Александр Асташкин
Полезное
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью