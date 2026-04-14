"Принцесса" на праздничном столе: салат, который съедается до последней ложки

Рецептом салата, который идеально вписался в праздничный стол, поделилась автор Дзен-канала "Почавкаем".
Ингредиенты
куриное филе — 300 г, чернослив — 120 г, грейпфрут — 1 крупный, морковь — 1-2 шт., грецкие орехи — 80 г, майонез — по вкусу, соль — по вкусу
Приготовление
Отвариваю куриное филе в подсоленной воде в течение 20-25 минут до полной готовности. Затем оставляю мясо остывать прямо в бульоне. Остывшее филе нарезаю небольшими кубиками или разбираю на тонкие волокна.
Чернослив заливаю горячей водой на 10 минут, чтобы он стал мягче. После этого обсушиваю его бумажным полотенцем и нарезаю небольшими кусочками.
Морковь можно использовать как в сыром, так и в отварном виде. Я предпочитаю второй вариант: отвариваю морковь до мягкости, очищаю и натираю на крупной тёрке — так вкус салата получается более нежным и гармоничным.
Грейпфрут тщательно очищаю от кожуры и белых плёнок, чтобы избежать горечи. Мякоть аккуратно нарезаю небольшими кусочками, стараясь сохранить сок. Грецкие орехи слегка подсушиваю на сухой сковороде в течение 3 минут, после чего измельчаю ножом до средней крошки.
Собираю салат слоями на плоском блюде или в салатнике. Первым слоем выкладываю куриное филе и слегка смазываю майонезом. Далее распределяю морковь, затем чернослив, кусочки грейпфрута и снова добавляю немного майонеза. Завершающим слоем посыпаю салат измельчёнными грецкими орехами. По желанию слои можно повторить или просто аккуратно перемешать все ингредиенты.
Перед подачей убираю салат в холодильник минимум на 30 минут, чтобы он хорошо пропитался и вкусы ингредиентов объединились.
Примерное время приготовления: 50 минут
Ранее мы писали о том, куда деть варёные яйца после Пасхи.