Куда деть вареные яйца после Пасхи: смешиваю желток с начинкой – и простая закуска затмевает горячее

После Пасхи яиц всегда остается много. Конечно, из них можно сделать салаты, но я чаще всего поступаю иначе - фарширую яйца и подаю как закуску. Получается сытно, ароматно и очень вкусно.
Ингредиенты:
- яйца - 5 шт.;
- консервированная скумбрия - 1/2 банки;
- лук - 1 шт.;
- майонез - 3 ст. л.;
- твердый сыр - 50 г.
Способ приготовления
Сначала вареные яйца чищу от скорлупы и разрезаю каждое пополам. После каждого яйца ополаскиваю нож водой, чтобы разрезы получились ровными. Затем аккуратно вынимаю все желтки, а половинки белков промываю и кладу их срезом вниз на бумажные полотенца, чтобы обсохли.
Далее приступаю к приготовлению начинки. Беру половину банки скумбрии, выкладываю рыбу в миску, удаляю центральную кость и разминаю кусочки помельче.
Туда же натираю на мелкой терке 6 половинок желтков, этого хватает как раз на десять половинок яиц. Мелко нарезанный лук обжариваю на растительном масле и добавляю в миску к рыбе. Затем добавляю в начинку майонез и перемешиваю.
Наполняю белки начинкой с небольшой горкой, а сверху посыпаю тертым сыром. Закуска готова! Приятного аппетита!
