Аппетитная закуска из тунца на помидорах: это блюдо спасёт стол всего за 10 минут до визита гостей Полезное
Смольный ускоряет отклик: ИИ берёт звонки петербуржцев под контроль Город
Синоптики резко изменили прогноз на апрель: "автошины переобувать еще рано" – вот к чему готовиться Полезное
При появлении ростков лилиям - обязательно: 1 ложка в воду - и соцветия поразят красотой, крупные, яркие, стойкие Полезное
Петербург в лидерах: укусы клещей бьют рекорды Город
Куда деть вареные яйца после Пасхи: смешиваю желток с начинкой – и простая закуска затмевает горячее

Опубликовано: 14 апреля 2026 12:31
 Проверено редакцией
Рецепт фаршированных яиц

После Пасхи яиц всегда остается много. Конечно, из них можно сделать салаты, но я чаще всего поступаю иначе - фарширую яйца и подаю как закуску. Получается сытно, ароматно и очень вкусно.

Ингредиенты:

  • яйца - 5 шт.;
  • консервированная скумбрия - 1/2 банки;
  • лук - 1 шт.;
  • майонез - 3 ст. л.;
  • твердый сыр - 50 г.

Способ приготовления

Сначала вареные яйца чищу от скорлупы и разрезаю каждое пополам. После каждого яйца ополаскиваю нож водой, чтобы разрезы получились ровными. Затем аккуратно вынимаю все желтки, а половинки белков промываю и кладу их срезом вниз на бумажные полотенца, чтобы обсохли.

Далее приступаю к приготовлению начинки. Беру половину банки скумбрии, выкладываю рыбу в миску, удаляю центральную кость и разминаю кусочки помельче.

Туда же натираю на мелкой терке 6 половинок желтков, этого хватает как раз на десять половинок яиц. Мелко нарезанный лук обжариваю на растительном масле и добавляю в миску к рыбе. Затем добавляю в начинку майонез и перемешиваю.

Наполняю белки начинкой с небольшой горкой, а сверху посыпаю тертым сыром. Закуска готова! Приятного аппетита!

Ранее "Городовой" рассказал, что делать с жестким салом, которое не прожевать.

Автор:
Евгения Сухова
