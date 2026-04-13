Когда откроют аттракционы на Крестовском острове?

Парк аттракционов «Диво-остров» на Крестовском острове с 11 апреля 2026 года начал работать в выходные дни.

Парк аттракционов «Диво-остров» на Крестовском острове открылся 11 апреля 2026 года. В первые дни работы он доступен по выходным — с 11:00 до 19:00. Режим может корректироваться в зависимости от погодных условий.

Ключевые особенности режима работы

Весна/Осень: Парк часто открыт только по выходным и праздникам.

Лето: Парк работает ежедневно. Обычно с понедельника по четверг с 11:00–12:00 до 21:00–22:00, а с пятницы по воскресенье — до 23:00.

Открытие аттракционов: Детские открываются с 11:00–12:00, экстремальные — позже, обычно с 13:00–14:00.

Погода: Режим работы сильно зависит от погодных условий; в дождь или сильный ветер аттракционы могут не работать.

Актуальную информацию о работе в конкретный день лучше проверять на официальном сайте «Диво Острова» перед посещением.

Интересные факты о «Диво-острове»

История парка. «Диво-остров» открылся в мае 2003 года и за первый месяц работы принял более 1 миллиона посетителей. За годы работы парк неоднократно получал награды, в том числе «Хрустальное колесо» как лучший парк аттракционов в России (2004 год) и звание победителя национальной премии «Компания года» в номинации «Лидер отрасли» (2006 год).

Количество аттракционов. По данным на весну 2022 года, в парке насчитывалось 42 аттракциона, включая 5 водных. Среди них — экстремальные горки, семейные и детские аттракционы.

Уникальные развлечения. В парке есть, например, «Бустер» — аттракцион, который поднимает на высоту 50 метров и совершает 9 оборотов в минуту, а также «Катапульта», «выстреливающая» посетителей на высоту 80 метров.

Особенности посещения. Вход в парк бесплатный, билеты приобретаются отдельно на каждый аттракцион. Есть возможность купить единый браслет, который даёт право безлимитного посещения большинства аттракционов в течение дня.